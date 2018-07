Skutečný ekonomický dopad „stabilního génia“

Od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem si americká ekonomika vede velmi dobře a on sám to často připisuje právě tomu, že stojí v čele USA. Ekonomové Benjamin Born, Gernot Müller, Moritz Schularick a Petr Sedláček se ale ve studii „Stable genius: Estimating the ‘Trump effect' on the US economy“ kladou otázku, zda by si americké hospodářství vedlo bez tohoto prezidenta skutečně hůře, či naopak lépe.



Donald Trump v letošním roce například prohlásil, že americká ekonomika si vede možná nejlépe v celé historii, ale kdyby on ve volbách nezvítězil, byla by z ní naopak „troska“. Bílý dům zase v jednom svém prohlášení uvedl, že prorůstová politika prezidenta vytvořila téměř 3 miliony pracovních míst. Pro zjištění toho, zda jsou podobná prohlášení pravdivá, je třeba porovnat současný vývoj s odhadem vývoje „bez Trumpa“. Nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout, by bylo vybrat nějakou zemi, jejíž hospodářství se blízce podobá tomu americkému. Nabízí se například Kanada či EU, ale podle zmíněných ekonomů je lepší za pomocí algoritmů vybrat skutečně tu nejlepší „kombinaci ekonomik, která se před rokem 2016 svým vývojem podobala té americké“.





Výsledkem této metody je algoritmicky vytvořený „dvojník“ americké ekonomiky složený z vážené kombinace jiných zemí OECD. Následující graf pak ukazuje, jak se vyvíjel jeho produkt a produkt v USA.

Před posledními prezidentskými volbami v USA je vývoj produktů značně podobný. A je zřejmé, že zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem nepřineslo žádnou akceleraci americké ekonomiky relativně k jejímu dvojníkovi. Naopak se spíše dá hovořit o tom, že dvojník si zpočátku vede o něco lépe a pak se cesty obou produktů opět potkávají.



Studie tvrdí, že podobná metoda ukazuje, že brexit měl viditelný negativní dopad na britský produkt. Konkrétně došlo k tomu, že v sedmi čtvrtletích po referendu o odchodu z EU se britský produkt snížil relativně k produktu jeho dvojníka vytvořeného algoritmem. Mezera nakonec dosáhla téměř 2 %. V případě USA pak byl testován i možný vliv Donalda Trumpa na zaměstnanost. Zde ekonomové došli k závěru, že Trumpova četná tvrzení o tom, jak prudce zvýšil zaměstnanost, jsou jen „fake news“. Výkon americké ekonomiky je totiž v této oblasti po jeho zvolení shodný s vývojem dvojníka.



Teoreticky by bylo možné, že Trump měl na hospodářství skutečně znatelný pozitivní vliv a ten se navíc přelil do zahraničí. A popsaná metoda porovnávání s dvojníkem pak tento vliv nedokáže zachytit. Podle ekonomů je ale tato možnost nepravděpodobná už proto, že většina Trumpových kroků byla zaměřena vyloženě směrem domů.



Zdroj: VoxEU