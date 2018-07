Špatné časy pro měny emerging markets

Při pohledu na letošní vývoj na devizových trzích si lze jen povzdechnout, kde že loňské sněhy jsou.

Vzpomeňme, jak se do poslední chvíle přetahovala česká koruna s mosambickým metikalem o to, která proti dolaru posílí nejvíce na světě. Nakonec o prsa zhodnotila mosambická měna více než ta tuzemská. V top 10 byly i další středoevropské měny či měny rozvíjejících se zemí, třeba polský zlotý, srbský dinár, chorvatská kuna či albánský lek.

S rokem 2018 ale jako kdybychom mávli kouzelným proutkem, situace je dramaticky odlišná. Kromě albánského leku a ukrajinské hřivny nenajdeme evropskou měnu, která by si vůči dolaru letos polepšila. Česká koruna zatím vůči zeleným bankovkám oslabila o více než čtyři a půl procenta, a to na tom rozhodně není nejhůře. Zlotý ztrácí přes šest procent, forint téměř osm a nejhorší výkonnost má z evropských měn turecká lira, která letos zatím odepsala více než pětinu své hodnoty.

Obecně letos trpí měny rozvíjejících se zemí geopolitickou nejistotou a eskalací obchodních válek, americký dolar je v této situaci totiž vnímán jako bezpečný přístav. Navíc jej stále více zatraktivňuje postupné zvyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky. A jak šéf Fedu tento týden před kongresmany uvedl, v tomto trendu hodlá banka pokračovat.

Těžko tedy do konce roku předpokládat, že by měny rozvíjejících se zemí smazaly špatné první pololetí. To by mohl být až příběh roku 2019, s jehož koncem očekáváme ve Spojených státech recesi.