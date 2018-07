CME: Čekáme méně dynamický druhý kvartál

CME zveřejní hosp. výsledky za 2. čtvrtletí zítra před otevřením trhu. Meziroční růst hospodaření ve 2. čtvrtletí bude podle nás negativně ovlivněn dvěma faktory: brzkým termínem Velikonoc, který přesunul část výdajů z 2. kvartálu do prvního, a meziročním poklesem sledovanosti na většině trhů. Růst by tak měl být dán převážně jen posílením eura a koruny k dolaru, to však ve 2Q nebylo tak silné (+12 %, resp. +8 % r/r) jako na začátku roku. Tržby za 2Q18 očekáváme ve výši 158,6 mil. USD (+7,9 % r/r) a zisk před odpisy EBITDA 55,9 mil. USD (+8,1 % r/r). U EBITDA marže z výše zmíněných důvodů nevidíme tentokrát prostor pro expanzi a očekáváme ji beze změny na úrovni 35,2 %. Provozní zisk poroste podle nás velmi podobným tempem (+7,9 % r/r na 46,6 mil.). Na finanční úrovni očekáváme klesající úrokové náklady vzhledem ke snížení dluhu i úroků z něj, avšak i nehotovostní ztrátu z přecenění dluhu. Finanční ztráta (-14,3 mil.) i námi očekávaná daň (-8 mil. USD) ale nepřeváží provozní zisk, a čekáme tak celkový čistý zisk

25,4 mil. USD, jen mírně vyšší než loni. Zisk na akcii podle nás klesne na 0,10 USD vzhledem k tomu, že se zvýšil počet akcií kvůli konverzi warrantů (ze 156 na 263 mil. akcií meziročně).



CME bude pořádat konferenční hovor zítra v 15:00 SEČ. Vzhledem k méně dynamickému 2Q management podle nás nezmění svůj výhled na celoroční zisk EBITDA (+14-16 % z loňských 165,5 mil. USD při konst. měnových kurzech). Očekáváme, že management zopakuje, že čeká zrychlení růstu ve zbytku roku. Relativně méně dynamický 2. kvartál je podle nás trhem očekáván a výsledky nebudou důvodem pro výraznou reakci trhu.

Doporučení: Koupit

Cílová cena: 4.6 USD (97 Kč)