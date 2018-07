Farnborough: Boeing vede 528:431 proti Airbusu - celkem už za 160 mld. USD

Letecký veletrh v britském Farnborough je již tradičně jedním z hlavních svého druhu v celosvětovém měřítku. Podle agenturních zpráv hlavní letečtí výrobci dopravních letounů hlásí objednávky nových strojů za celkem 160 mld. USD Pomyslnou vedoucí pozici si drží zatím americký Boeing s 528 objednávkami za 97 mld. USD . Jeho evropský konkurent Airbus oznámil zatím 431 objednávku v celkové hodnotě 65 mld. USD Loni oba výrobci získali dohromady cca 900 objednávek na nové stroje.Zajímavostí letošního veletrhu je podle pozorovatelů, že jednotliví výrobci často nezveřejňují jména firem objednávajících nové stroje, což je údajně známkou zostřeného konkurenčního prostředí. Podle některých komentářů to ale naznačuje zvýšený objem předjednaných či ještě zcela neuzavřených kontraktů.Velmi aktivní jsou letos na straně kupců především leasingové společnosti, které začali nakupovat nové stroje přímo u výrobců, což do té doby nebývalo až tak obvyklé a stroje do své flotily spíše přebírali přímo od jednotlivých dopravců. Podle Boeingu roste také zájem o čistě dopravní stroje.