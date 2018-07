MMF: Brexit bez dohody poškodí EU 250 mld. USD = 1,5% HDP

Podle analytiků MMF by "tvrdý Brexit " bez dosažení obchodních dohod výrazně a dlouhodobě poškodil ekonomiku EU a to v rozsahu cca 1,5% celkového HDP respektive 250 mld. USD podle propočtů agentury Reuters.Pracovní trh EU by přišel o cca 0,7% celkové pracovní síly, což je více jak 1 milión míst.Podle komentářů MMF je poslední propočet více negativní oproti předchozím odhadům, protože počítá také s přerušením výrobních dodavatelských řetězců a s dopadem cel a omezení obchodu s finančními službami.Podle MMF síla vzájemné integrace spojení EU s Británii předznamenává, že brexit nebude mít žádného vítěze a ztrácet budou obě strany . Nejvíce postižené by mělo být Irsko, následovat budou Holandsko, Belgie a Lucembursko. Problémy se ale dotknou také Německa.