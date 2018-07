Data? Nezájem, koruna stále pod tlakem globálních faktorů

Jak se zdá, domácí dění korunu stále tak nějak nezajímá. I nadále se tedy veze na vlně globálních faktorů, především těch, které ovlivňují měny rozvojových trhů. A právě ty, pokud okruh zúžíme na korunu, polský zlotý a maďarský forint, dále oslabovaly.

Domácí kalendář není v poslední době zrovna nabitý. Včera byla zveřejněna statistika ohledně vývoje průmyslových cen za červen. I přesto, že očekávání trhu byla překonána – index PPI zrychlil meziročně z 1,5 % na 2,9 %, zatímco trh čekal 2,6 % – kurz domácí měny na tento důkaz přítomnosti inflačních tlaků nikterak nereagoval. Změna nenastává ani na peněžením trhu, kde jsou sázky na možnost zvýšení sazeb ČNB již v srpnu stále zhruba padesát na padesát.

Tím, co ovlivňuje korunu, tak nadále zůstává celosvětové dění. V poslední době se obzvláště jedná o postupný přesun kapitálu z rozvojových trhů směrem k těm rozvinutým, především do Spojených států. Právě tam aktuálně probíhá výsledková sezóna, která, alespoň prozatím, nevypadá nikterak špatně. V pozadí toho všeho sice stále visí strašák obchodních válek, investory ale spíše zajímá vidina vyšších výnosů, jež byla navíc podpořena nedávným vystoupením guvernéra Fedu Powella. Ten v podstatě potvrdil, že americká centrální banka je – v tuto chvíli – připravena držet se své prognózy. Letos bychom se tudíž měli dočkat ještě dvou kol navyšování úrokových sazeb.

Závěr týdne by měl být z hlediska domácího dění relativně klidný, jelikož nás nečekají žádná data. Koruna se aktuálně obchoduje na 25,91 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,83 až 25,96 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,21 až 22,52 USDCZK.*

Dolaru se během včerejšího dne dařilo. Americká měna se tak opět přiblížila k hranici 1,160 za euro, kterou dokonce krátce prorazila. V tomto posunu zeleným bankovkám nezabránila ani patrná nejistota některých amerických firem plynoucí z protekcionistické politiky Trumpovy administrativy, kterou potvrdilo poslední vydání Béžové knihy Fedu. Pozitivně se projevil i výsledek filadelfského Fed indexu, který v červenci stoupl z 19,9 bodů na 25,7.

Z Evropy dnes nepřijdou žádná klíčová data. To samé platí pro USA. Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje silnější na 1,166 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 95,01 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,153 do 1,165 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.