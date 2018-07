Summary: IBM svými čísly příliš nenadchl

Někdejší průkopník ve výrobě osobních počítačů IBM zveřejnil čísla, která nás osobně moc nenadchla. Tržby se nadále posouvají líně vzhůru (+4 % yoy) na 20 mld. USD, kde je očekával i trh. Hrubá marže se opět zúžila, nyní na 46,5 % (-70 bps yoy), čímž podstřelila konsensus o půl procentního bodu. Důvodem byla změna produktového mixu, k čemuž se vrátíme za chvíli. Pokles provozních nákladů však pomohl čistému zisku na akcii, jenž poskočil o 4 % yoy na 3,08 USD (+0,04 proti konsensu).



Co nás tedy na výsledcích tak odradilo? Opět je to především skladba růstu. Tržby táhly nahoru opět prodeje hardware v divizi Systems (+25 % yoy), které jsou definovány jistou cykličností. Naproti tomu perspektivní divize jako Cognitive Solutions, která se soustředí na vývoj v oblasti strojového učení a Cloud Platforms, která poskytuje komplexní cloudová řešení, se opět meziročně téměř nehnuly. Obzvlášť odečteme-li měnové pohyby (konkrétně -1,5 % a +0 %). To by samo o sobě nebyla až taká tragédie, jenže když uvážíme, že i v době silného růstu divize Systems není IBM schopno vygenerovat skutečně přesvědčivá čísla, bude pokles poptávky po hardware dost citelný. Přitom právě Cognitive Solutions se těší z vysoce nadprůměrné hrubé marže (relativně k marži celé společnosti) a její lepší výkon by tak podpořil i profitabilitu. Naopak divize Systems má podprůměrnou hrubou marži a táhne tak dolů hrubou marži celé společnosti.



S ohledem na to, že výhled na tento rok byl ponechán nedotčen, musíme konstatovat, že pozitivní reakce na trzích bude výsledkem historie špatných zpráv, kdy investoři ocení aspoň maličký náznak zlepšení.



Akcie dnes reagují růstem o 3 %.

Evropa:

Volvo

Švédský výrobce nákladních automobilů ve všech ohledech překonal konsensus trhu. Tržby nabobtnaly o 17 % yoy a poprvé překročily hranici 100 mld. SEK. Trh přitom počítal jen s 15% yoy růstem. To pravé ořechové však přichází až níže ve výsledovce. Růst cen, lukrativní zakázky a osekávání nákladů se skupinově podepsaly pod rozšíření provozní marže z 9,6 na 11,9 %. Již druhý kvartál v řadě je tak společnost nad svými plánovanými 10 %. Provozní zisk jako takový dosáhl 35% yoy skoku a sáhl si na 11,5 mld. SEK přeskakujíce konsensus trhu o 400 mil. SEK.

Při rozpadu na jednotlivé divize vidíme, že se nám v podstatě opakuje scénář prvního kvartálu tohoto roku, jen s tím rozdílem, že divize nákladních automobilů ještě přidala plyn a tempo růstu dostala na +16 % yoy. Nedostatek transportní kapacity v USA žene vzhůru přepravní tarify (a zájem o trucky) a zároveň se částečně dořešily problémy v dodavatelských řetězcích, které brzdily první kvartál. Nejrychlejší růst však opět dodává divize stavebních strojů (+32 % yoy). Hlavním pilířem je tady stavitelská aktivita na asijských trzích, především v Číně a Indii. Zároveň podtrhujeme, že zlepšení profitability lze sledovat v obou těchto hlavních divizích.

V předešlých výsledcích jsme poukázali na rychle rostoucí book-to-bill ratio (poměr přijatých zakázek a odbavených objednávek) u divize nákladních automobilů. Jeho vzedmutí jsme považovali za varování, zda Volvo dokáže uspokojivě plnit své závazky. V tomto kvartálu management uklidnil naši nervozitu, jelikož se mu tuto metriku podařilo stáhnout z 1,4 na 1,02. I když za to můžou i nižší objednávky, šlo také o zrychlení dodávek.

S klidným svědomím můžeme konstatovat, že se jedná o veskrze uspokojivá čísla. Pozitivní reakce trhu se však zdá být poněkud utlumená, když akcie nabírají jen 2 %.