Bulharský regulátor zakázal PPF koupit Nova Broadcasting Group

Bulharská Komise pro ochranu hospodářské soutěže zakázala skupině PPF koupit tamní mediální společnost Nova Broadcasting.

"Vysoký počet hromadných sdělovacích prostředků, které by měl sloučený subjekt k dispozici, by mu poskytl významnou výhodu oproti ostatním poskytovatelům mediálních služeb," uvedl regulátor ve zprávě podle agentury Reuters.

"Transakce by vedla k vytvoření nebo posílení dominantního postavení, které by významně narušilo hospodářskou soutěž na relevantních trzích. Takové chování by omezilo a narušilo nejen hospodářskou soutěž na trhu, ale také zájmy koncových uživatelů vzhledem k veřejnému významu médií," dodal regulátor.

Finanční skupina PPF dohodla ovládnutí bulharské mediální společnosti Nova Broadcasting Group v únoru. Podíl 95 procent akcií chtěla získat od švédské mediální skupiny Modern Times Group (MTG) a zbylých 5 procent měla koupit od společnosti Eastern European Media Holdings.

Nova je největší bulharskou komerční mediální skupinou, kterou tvoří sedm televizních stanic a 19 firem poskytujících on-line mediální služby. Nova zaměstnává v Bulharsku kolem 650 lidí.



PPF dříve vlastnila tuzemskou komerční televizi Nova, kterou v roce 2005 prodala společnosti CME. Skupina investuje do řady odvětví zahrnující bankovnictví, finanční služby, telekomunikace, nemovitosti a biotechnologie.

Bulharský regulátor dnes také zakázal malé bulharské společnosti Inercom koupit bulharská aktiva české skupiny ČEZ.

Zdroj: Reuters, ČTK