Exportér roku, který nezná ztráty. Na Fundlift míří B&Bartoni

17:18 • 18. července 2018

Tagy: Fundlift, crowdfunding, equity crowdfunding, investice, průmysl

Česká společnost B&Bartoni vyrábějící a prodávající spotřební díly do ručních a strojních systémů na svařování a řezání kovů právě spustila investiční kampaň na platformě Fundlift. Od investorů chce získat 10 milionů korun na spolufinancování nákupu nových výrobních technologií, které jí umožní navýšit výrobní kapacitu. Dluhopisy s osobním ručením majitele a zakladatele společnosti Tomášem Bartoněm nesou úrokový výnos 7 %.

B&Bartoni je česká firma s 15letou tradicí, která si vybudovala silnou pozici na světovém trhu ve výrobě a prodeji spotřebních dílů do strojních i ručních systémů na řezání a sváření kovů. Pomocí 13 zahraničních poboček B&Bartoni vyváží své produkty do více než 50 zemí světa, jen loni dosáhla celková hodnota prodaných dílů téměř 147 mil. Kč se ziskem 5,8 mil. Kč. V roce 2016 společnost získala prestižní ocenění od agentury Czech Trade pod záštitou Ministerstva průmyslu za export do území jihovýchodní Asie (ASEAN).

Spotřební díly značky B&Bartoni se pyšní mimořádnou kvalitou a přesností. Díly jsou plně kompatibilní s přístroji od všech klíčových výrobců svářecí a dělící techniky, a dokážou tak plně nahradit drahé originální díly za podstatně výhodnější cenu. Využití mají jak v lehkém, tak i těžkém průmyslu, jako například v automobilovém průmyslu, energetice, dopravní či stavební technice, ocelových konstrukcích, výrobě lodí apod. Díky mnohočetnému použití, výhodné ceně a prémiové kvalitě je o spotřební díly B&Bartoni obrovský zájem. I přesto, že firma aktuálně disponuje 2 výrobními halami, narůstající poptávku ze zahraničí nedokáže stále plně uspokojit. Proto se rozhodla zainvestovat do nových výrobních technologií, jež by navýšily produkci dílů na zhruba dvojnásobek.

Celkově by celý projekt měl stát odhadem 50 mil. Kč. Již minulý rok jsme na tento projekt zažádali o dotační titul v programu INOVACE a Evropská unie nám vyhověla a dala závazné stanovisko o udělení dotace ve výši 21 mil. Kč. Část finančních prostředků budeme investovat sami, část bychom rádi získali od investorů na platformě Fundlift, které chceme nalákat na investici do české výrobní firmy, která po dobu své historie 15 let byla vždy každý rok v zisku, říká majitel a zakladatel B&Bartoni Tomáš Bartoň.

B&Bartoni je česká, exportně orientovaná skupina s vlastní výrobou, která dělá českým společnostem ve světě dobré jméno. Jsme rádi, že ji můžeme přivítat na Fundliftu a investorům dát možnost podílet se na nákupu nových výrobních technologií pro rozšíření kapacity, aby společnost byla schopna uspokojit vysokou poptávku zákazníků, uvedl Radek Musil, CEO Fundlift.