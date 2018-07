Summary: Výsledky dnes trhům přály, United Continental poslal vylepšený výhled vzhůru o 8 procent

USA:





United Continental

Americké aerolinky dnes pošťouchlo vzhůru oznámení od United Continental, v rámci kterého byl zvýšen odhadovaný čistý zisk pro tento rok. Ten by měl dosáhnout 8,75 USD, což je o 25 % více, než udávaly předešlé plány. Takovýto krok je trochu překvapivý, jelikož je v prudkém kontrastu s projekcemi Delta Air Lines a American Airlines, v nichž došlo k značnému snížení předešlých odhadů kvůli rostoucím cenám ropy. Zdá se tedy, že optimalizace služeb, digitalizace a celkové snižování provozních nákladů se začíná projevovat na výsledovce.

Spolu s dobrými výsledky za tento kvartál (EPS: 3,23 USD vs konsensus 3,06 USD) akcie United nabírají 8,5 %.

Morgan Stanley

Výsledky Morgan Stanley opět uzavírají pro tuto sezónu šestici velkých bank a opětovně se postaraly o příslovečnou „třešničku na dortu“. Tržby se posunuly vzhůru o 12 % yoy na 10,6 mld. USD, čímž překonaly konsensus o bezmála 500 mil. USD. Bonusy pro zaměstnance tvořící hlavní složku provozních nákladů se nafoukly na 4,6 mld. USD (+9 % yoy), nicméně efficiency ratio (poměr provozních nákladů a celkových tržeb) se stejně podařilo vylepšit ze 72 % na 71 %. Čistý zisk na akcii podpořila daňová reforma a katapultovala jej na 1,25 USD (+45 % yoy), zatímco odhady trhu se soustřeďovaly kolem 1,11 USD. Následující řádky přiblíží, odkud pochází nejvýznačnější část překvapení:

· Trhy a investiční bankovnictví: Nadále nízké výnosy dluhopisových produktů dokázal Morgan Stanley kompenzovat úspěchem úvěrových produktů a komodit, čímž vytáhl příjmy z FICC segmentu meziročně o 17 % výše. Dominantní segment akciových trhů profitoval z dobrého vývoje napříč všemi produkty a vykázal tak 15% yoy růst. Oba segmenty skončily vysoce nad konsensem trhu. Zazářilo také investiční bankovnictví, jehož výnosy vyskočily o skvělých 20 % yoy, jelikož dobrý výkon primárního úpisu akcií byl tentokrát podpořen i úpisem dluhopisů a poradenskými poplatky.

· Správa aktiv: Vyšší objem aktiv pod správou (2,4 bil. USD z toho fee-based 1,1 bil. USD) vyšvihl příjmy ze správy aktiv vzhůru o téměř 10 % yoy. Více a více plošší výnosová křivka nepřipouští výraznější růst čistých úrokových marží a čistý úrokový výnos se posunul jen o 3 % vzhůru na 1,0 mld. USD.

· Kapitálová pozice: Kapitálová přiměřenost CET1 se po výrazném snížení v předešlých reportovaných výsledcích stabilizovala na 15,6 % (+0 bps qoq). To samé platí o firemním supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv), které dosahuje hodnoty 6,4 % (+0 bps qoq). Daňová reforma přinesla poměrně zásadní navýšení návratnosti vlastního kapitálu (ROTCE), konkrétně o bezmála 4 p.b. yoy na 14,3 %.

Akcie Morgan Stanley po několika dobrých posledních dnech o další 3 %.

EVROPA:

ASML

Výrobce přístrojů pro výrobu polovodičů nepřestává trhy se svými výsledky mile překvapovat. Tržby vyskočily o 30 % yoy na 2,74 mld. EUR, přičemž překonaly konsensus o 180 mil. EUR. Majoritní část překvapení jde na vrub jedné prodané EUV jednotce navíc (celkem 4, více níže). S tím však souvisí i mírný pokles na hrubé marži, jelikož pro tyto jednotky je příznačná nižší marže. Celková hrubá marže tak ubrala -170 bps yoy na 43,3 %, nicméně není to nic, s čím by trhy nepočítaly. Samotný čistý zisk na akcii vylétl vzhůru o 25 % yoy na 1,37 EUR a dostal se tak daleko nad predikovaných 1,22 EUR.

Nyní se podívejme na prodeje EUV jednotek (extreme ultraviolet lithography), což nás asi zajímá nejvíc. V tomto kvartálu se podařilo dodat 4 EUV jednotky koncovým zákazníkům, přičemž management původně počítal se třemi. Cena těchto strojů se pohybuje kolem 110 mil. EUR za kus, nejde tedy o zanedbatelnou částku. Celkem bylo v tomto roce dodáno již 7 jednotek a management tvrdí, že naplnění plánu o 20 dodaných jednotkách pro tento rok, nestojí nic v cestě. V dalším pololetí proto očekáváme zrychlení prodejů. Dále byla přijata objednávka na další EUV jednotku, načež se celkový počet nevyřízených zakázek (backlog) dostává na 31. Po odečtení 13 nutných k doručení v tomto roce, nám zůstane pro příští rok 18 kusů, což je již teď více než polovina z plánovaných 30 doručených. V tomto ohledu jde tedy všechno hezky podle plánu.

V dalším kvartálu nám chce management naservírovat tržby mezi 2,7 až 2,8 mld. EUR (konsensus 2,7 mld. EUR). Při střední hodnotě 2,75 mld. EUR bychom se v tomto případě dočkali zpomalení tempa růstu na 12 % yoy. Nicméně, zlepšující se postupy výroby EUV jednotek a podpora ze strany vysokomaržových produktů (DUV litho a Aplikace) budou mít blahodárný vliv na hrubou marži, kterou chce management dostat do rozmezí 47 až 48 % (+4,5 p.b. yoy). Trh byl přitom nastaven jen na 45 %. K trhu s polovodiči se management vyjádřil pozitivně a podtrhl „zdravou poptávku na čipech DRAM i NAND“.

Řečeno v kostce, v tomto pololetí kvitujeme udržení marží na plánovaných hodnotách a k tomu dobrý postup v prodejích EUV jednotek. Z výhledu do dalšího kvartálu nemůžeme opomenout hrubou marži, u které se nám však možná ještě více líbí poznámka, že jde o zásluhu zlepšených postupů při výrobě EUV (implikovaná vyšší dlouhodobá profitabilita).

Akcie reagují na dobrá čísla 8% posílením.

Ericsson

Pozitivní překvapení v evropských technologiích však u ASML nekončí. Společnost Ericsson, která se zabývá výrobou telekomunikačních zařízení, předvedla také znamenitý výkon. Tržby sice stagnovaly na 49,8 mld. SEK, nicméně trh očekával meziroční skluz o 4 %. Za překonáním konsensu stojí především hlavní divize Networks (telekomunikační hardware), jejíž tržby se hnuly vzhůru o 2 % yoy. Co však investory potěšilo určitě nejvíce, byla hrubá marže rozšířená až na 36,7 % (+5 p.b. yoy). Trh byl sice připraven na růst, avšak jen na 34,8 %. Tento kvartál tak potvrdil to, co ten předešlý načrtnul – osekávání nákladů ve formě masivního propouštění konečně přináší své ovoce.

Společnost by tak měla vkráčet do nového investičního cyklu (charakterizovaného 5G technologiemi) se štíhlejší výsledovkou. To podpoří její snažení v souboji s levnou čínskou konkurencí, která vytláčí z trhu ji a také Nokii. Od samotného 5G si Ericsson a Nokie slibují znatelnější posílení tržeb až v roce 2020, avšak již nyní CEO Ekholm řekl, že pozorují zvětšený zájem o tyto produkty.

Akcie Ericsson dnes skokově posilují o 10,8 %.