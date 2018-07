PFNonwovens: Změny v představenstvu

PFNonwovens a.s. (společnost obchodovaná na BCPP, dřívější Pegas Nonwovens) oznámila, že Marian Rašík odstoupil z funkce člena představenstva společnosti PFNonwovens a.s. Marian Rašík dále zůstává finančním ředitelem společnosti. Ve funkci člena představenstva ho nahradí Allen Bodford, který je zároveň generálním ředitelem celého koncernu PFNonwovens Holding s.r.o. (dřívější R2G Rohan Czech, který ovládl v PFNonwovens a.s. 88,7 %).

Potom, co R2G ovládla Pegas a koupila také americko-čínského producenta netkaných textilií FQN, se změny očekávaly. Následovat budou další. Zprávu považujeme za neutrální.