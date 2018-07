Proč Putin není Trumpův „nepřítel“? Roční schodek s Ruskem „zvládnou“ USA s Čínou za týden a půl

Dnešní schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem nebude mít na trhy a burzy zásadní dopad. O ekonomiku totiž půjde až v druhém sledu. Primárně je setkání zaměřeno na politická, případně geopolitická témata. Diskutovat se tedy bude například situace na Ukrajině, v Sýrii nebo v Íránu.



Pokud by ovšem vlivem dnešního setkání došlo k určitému „oteplení“ vzájemného vztahu Washingtonu a Moskvy, který je nyní blízko „bodu mrazu“, lze předpokládat růst cen ropy nebo také vzestup cen akcií jak amerických, tak ruských firem, které těží ze vzájemného obchodu obou zemí.



„Oteplení“ vztahu je totiž prvním předpokladem ke zmírnění, nebo dokonce zrušení vzájemných sankcí mezi oběma zeměmi, které byla uvaleny v roce 2014 v souvislosti s ruskou anexí Krymu a následně ještě zostřeny.



Ropa by zase zdražovala z toho důvodu, že „oteplení“ vztahu by bylo špatnou zprávou pro Írán. Spojené státy se zasazují o co možná nejvyšší ekonomickou izolaci Íránu, a pokud by od něj alespoň částečně dal Putin ruce pryč – v rámci snahy o sblížení s Washingtonem –, vzroste riziko výpadku íránských dodávek ropy na světové trhy, což by surovinu zdražilo.



Z Trumpova hlediska není Moskva až zas takovým „nepřítelem“ v ekonomické oblasti, neboť částečně i vlivem sankcí je objem vzájemného obchodu Spojených států a Ruska mnohonásobně nižší než třeba objem vzájemného obchodu USA a Číny. Ačkoli i s Ruskem vykazují Spojené státy obchodní schodek, za loňský rok ve výši deseti miliard dolarů. V porovnání se schodkem z obchodu s Čínou, který loni představoval 376 miliard dolarů, jde ještě o celkem zanedbatelnou sumu.



Celkový roční schodek z obchodu s Ruskem „zvládnou“ Spojené státy vytvořit v obchodě s Čínou za pouhý týden a půl.



Lukáš Kovanda,

hlavní ekonom společnosti Cyrrus