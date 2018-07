Pimco: Nepříjemný evropský budíček, ECB již další záchranu nemusí zvládnout

Investiční společnost Pimco nedávno zveřejnila svůj nový dlouhodobý výhled pro globální ekonomiku a trhy. V něm tvrdí, že investory by v následujících letech mohlo čekat hned několik „nepříjemných budíčků“. Globální ekonomika totiž prochází transformací a končí období relativní stability charakteristické pro pokrizové roky. Nyní Pimco varuje, že v Evropě již jeden takový budíček možná začíná vyzvánět.



„V Itálii byla zvolena radikální vláda stavící se proti zaběhlým pořádkům a ta hodlá významně uvolnit fiskální politiku. Dojde k tomu navíc přesně v době, kdy Evropská centrální banka snižuje nákupy aktiv. Zvyšuje se i geopolitické riziko, a to zejména v oblasti imigrační krize. A v neposlední řadě je tu nefungující nastavení měnové unie, které celý region oslabuje v době, když udeří recese,“ hodnotí Pimco situaci v eurozóně.





Společnost poukazuje i na to, že nová italská vláda původně vedle fiskálního uvolnění hovořila i o zavedení paralelní měny. Trhy její kroky následně „odměnily“ vysokou volatilitou. Vláda poté poněkud změnila svou rétoriku a snažila se investory uklidnit. „Nicméně škody již byly napáchány a džin odchodu z eurozóny byl vypuštěn z lahve. Fiskální plány vlády jsou navíc v ostrém kontrastu se současným tvrzením ministra financí. Giovanni Tria totiž nyní zase hovoří o potřebě snížení vládních dluhů,“ píše Pimco. A pokračuje:„Politická rizika v Itálii rostou a děje se tak v měnové unii, jejíž infrastruktura má do ideálu daleko. Makroekonomická konvergence mezi jádrem a periferií je nedostatečná a nepokračuje tak, jak by bylo třeba. Celý region trpí nedostatkem fiskálních a finančních stabilizačních mechanismů, které by oslabily dopad příštího ekonomického útlumu. Summit EU, který se konal v červnu, byl jen další promrhanou příležitostí, protože opět odložil ta nejdůležitější rozhodnutí. Další pokrok je v nedohlednu, protože názory jednotlivých členských zemí jsou rozdílné v celé škále oblastí od společného rozpočtu až po společné pojištění vkladů.“Jedinou skutečně federální institucí v Evropě je podle Pimca ECB, která má značnou finanční sílu. V podstatě právě ona držela celou unii pohromadě, ale „investoři už na ni možná nebudou moci spoléhat stejně jako doposud“. Důvodů je hned několik. ECB ukončí své nákupy aktiv, a pokud by je v případě potřeby chtěla obnovit, nemusí to s ohledem na protesty proti nim být tak jednoduché jako dříve.Mění se také vedení ECB, což zvyšuje nejistotu. A „pro ECB nebude tak lehké utišit obavy trhu v případě, že ty budou pramenit z euroskeptické ideologie a fiskálně nezodpovědných kroků“. V neposlední řadě jsou pak existující stabilizační mechanismy jako ESM příliš malé na to, aby mohly efektivně fungovat v zemích, jako je Itálie . Podle Pimca je tak v případě evropských investic namístě opatrnost a platí to zejména o rizikovějších aktivech a o těch na periferii.Zdroj: Pimco