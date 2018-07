Víkendář: A co kdyby se Američané na všechny úplně vykašlali?

Podle amerických konzervativců by Donald Trump měl jít v oblasti americké vojenské politiky až do extrému. The American Conservative totiž píše, že americký prezident by měl odmítnout vojenskou pomoc ostatním zemím NATO při obraně jejich území před agresorem. Výjimkou by byl pouze případ, kdy by Kongres oficiálně vyhlásil válku. Pokud by do tohoto extrému nešel, bude podle konzervativců v podstatě jednat stejně jako předchozí američtí prezidenti: „Jako zvolený zástupce celého světa a ne Spojených států.“



„Podporovali jsme maďarské protesty proti Sovětskému svazu v roce 1956, ale odmítli jsme zvednout jediný prst, když Sověti proti nim zakročili. Organizovali jsme kurdské povstání proti Saddámu Husajnovi v roce 1972, ale opustili jsme Kurdy ve chvíli, kdy se Írán a Irák dohodly na vyřešení svých sporů, píše The American Conservative jako důkaz s tím, že „vlastní zájmy jsou rozhodujícím tahounem zahraniční politiky všech zemí“ a USA nebyly ani doposud žádnou výjimkou. A pokud by tento princip byl v jejich případě dotažen až do konce, podle konzervativců by se kvůli tomu určitě nezvedla hrozba ze strany Číny nebo Ruska. Spíše naopak.





I kdyby Čína po změně politiky USA zvýšila agresivitu vůči svým sousedům, hrozbu vůči USA by to pravděpodobně zmenšilo, protože tato země by pak musela dávat velké částky na udržení klidu v celém regionu. Bylo by to podobné tomu, co musel dělat Sovětský svaz v celé střední a východní Evropě . Výdaje, které jdou v Rusku na zbrojení, dosahují asi 60 miliard dolarů . Jsou tak minimální ve srovnání s tím, kolik do této oblasti dávají Američané.„I kdyby nová politika USA vedla ke snaze obnovit sovětskou říši, tato snaha by byla neudržitelná ze stejného důvodu, z jakého tato říše padla. Tedy kvůli obrovským nákladů spojeným s útlakem cizích národů,“ píše The American Conservative. A uzavírá citátem Abrahama Lincolna: „Můžeme čekat, že by na nás přes oceán zaútočil nějaký vojenský obr? Nikdy! Všechny armády Evropy , Asie a Afriky dohromady se všemi dostupnými zdroji a Napoleonem v čele by se nedokázaly napít z Ohia.“Trump by pak měl při jednáních s ostatními zástupci zemí NATO použít slova, která kongresman John Randolph pronesl směrem k těm, kteří podporovali americkou pomoc Řekům při jejich boji s Otomanskou říší: „Nás byly kdysi tři miliony a bránili jsme se velmoci, proti které je Turecko neškodným jehňátkem. Běžte a udělejte to samé.“Zdroj: The American Conservative