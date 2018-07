Víkendář: Jak bude Evropa vypadat v roce 2020?

„Liberální demokracie západní Evropy se již roky obávaly posunu k autoritářství v nových členských zemích Unie na jejím východě. Platilo to zejména o Maďarsku a pak Polsku. V listopadu 2018 dospěli evropští vůdci k názoru, že nemají jinou možnost, než zvýšit tlak vyvíjený na Polsko. Odejmutí jeho hlasovacích práv při rozhodování EU nebylo na stole, protože Maďarsko naznačovalo, že pro něj hlasovat nebude, a tento krok by tudíž nebylo možno schválit. Namísto toho se na jaře 2019 přesunula pozornost k oblasti, kde byly páky západní Evropy nejsilnější. Tedy k penězům,“ píše na svých stránkách The Economist v úvaze o tom, jak by z pohledu roku 2020 mohl vypadat vývoj v Evropě v následujících letech. A pokračuje:



V květnu 2019 začalo přituhovat. Celoevropské volby nečekaně posílily pozici francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a politické spektrum v Evropském parlamentu se posunulo doleva. Výsledky voleb vyvolaly tlak na dodržování liberálních principů v Unii a k programům financování chudších regionů byla připojena podmínka dodržování vlády práva. Proti tomu přirozeně protestovalo Polsko s Maďarskem, ale také země jako Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko, které byly také čas od času viněny z toho, že jejich vlády mají do dokonalosti daleko.





Jejich vyjednávací pozice byla ovšem slabá. V první řadě proto, že samotné zpochybňování podmínky přísné vlády práva by znamenalo, že tyto země přiznávají, že vláda práva u nich nepanuje. Navíc byly tyto země významnými příjemci unijních peněz a například Maďarsko v některých letech obdrželo finance odpovídající 6 % jeho HDP . Během jednání tak u těchto zemí panovaly hlavně obavy z toho, že nebude přijat vůbec žádný rozpočet a ony nedostanou žádné peníze.Z pohledu roku 2020 se ovšem tlak na Polsko zdá být chybou. Vládnoucí PiS tam v roce 2019 téměř prohrála volby , na což zareagovala posunem k nacionalismu a kroky, které měly záměrně iritovat Brusel . Nakonec polská vláda pohrozila, že na základě referenda její země opustí EU. Celé situaci neprospělo ani to, že západní země trvaly na přerozdělování muslimských uprchlíků z Itálie Řecka poté, co Turecko vypovědělo dohody s Unií a do Evropy zamířila vlna nových uprchlíků ze Sýrie.Polští nacionalisté cítili pevnou půdu pod nohama i proto, že Británie nakonec vyjednala s EU dohodu o exitu, která jí ponechávala výhody plynoucí z přístupu ke společnému trhu. Polsko bylo ještě v roce 2018 jednou z nejvíce proevropských zemí v Unii. V roce 2020 ale průzkumy ukazují, že podpora Polexitu je vysoká a pokud bude Evropská komise na tuto zemi i nadále vyvíjet tlak, referendum o odchodu z EU může lehce dopadnout v jeho prospěch.Vedle zhoršujících se vztahů s Polskem Unie čelí problémům v Itálii . Populistická vládnoucí koalice vede s EU svou vlastní bitvu, která se týká i migrace. V letech 2015 a 2016 do země přišlo 500 000 migrantů a Italové byli rozhořčeni z toho, jak málo jim zbytek Unie pomohl. Hrozili, že pokud se přístup nezmění, budou uprchlíky posílat dál na sever. Jenže pozice východních zemí změnu zablokovala a státy sousedící s Itálií na severu nakonec zavřely své hranice.Italská vláda se nejdříve chovala zodpovědně v oblasti fiskální politiky a neuváděla v praxi své volební sliby, jako zavedení nepodmíněného základního příjmu, protože nechtěla vyvolat paniku na trzích. V roce 2019 se ale ukazovalo, že vláda nedokáže dosáhnout pokroku v oblasti migrační krize a ekonomika si nevede nijak dobře. Podpora vládních stran začala klesat a nově schválený rozpočet tak již obsahoval snižování daní a štědré vládní výdaje. Rozpočtový deficit dosáhl asi 5 % HDP a Evropská komise začala s Itálií řízení, na jehož konci může být pokuta za překročení rozpočtových limitů. Následně se začaly zvedat výnosy italských vládních obligací a i když nikdo nečeká novou krizi, rozpočtová situace země se stále horší.Odchod Británie z EU ukázal, tento klub je skutečně možné opustit, i když jde o bolestivý krok. Polský exit by byl další ranou společnému evropskému projektu. A pokud by měla Itálie opustit euro , neexistuje pro to ani žádný formální mechanismus. Jenže pokud by tato země zůstala, mohlo by to nadělat ještě větší škody než její odchod, uzavírá The Economist svou úvahu.Zdroj: The Economist