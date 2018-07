Futures na zemědělské komodity prohlubovaly ztráty třetím dnem v řadě

Pšenice ve vleku ztrát sóji a kukuřice. Nejaktivnější futures kontrakt na pšenici se zářijovým termínem dodání v průběhu včerejšího obchodního dne na burze CBOT oslabil o více jak 20 centů. Za poslední 3 dny zářijová CBOT pšenice přišla o více než 43 centů na bušl a klesla na nejnižší úroveň od konce letošního ledna.

Pšenice tak prozatím dál zůstává aktivním hráčem role následovníka obecného trápení a zkázy zemědělského sektoru. Stejně jako v USA se ceny pšenice vzdalují maximům z minulého týdne i na trzích v Evropě. Této zemědělské komoditě nikterak nepomáhá ani obnovená síla amerického dolaru, která snižuje její konkurenceschopnost na světových exportních trzích. Dnes komoditní obchodníci s napětím očekávají výsledky aktualizovaného WASDE reportu z pera amerického ministerstva zemědělství (USDA) ohledně vývoje produkce a poptávky po zemědělských komoditách v USA a ve světě. Očekává se, že odhad konečných zásob pšenice v USA by mohl povyrůst o 20 milionů bušlů.

Vyšší údaj by měla vykázat celková produkce v USA, a to s ohledem na nárůst akrové výměry pro pěstování pšenice. Odhad globální nabídky a poptávky by nicméně mohl být odlišný vzhledem k tomu, že řada exportních konkurentů USA vykazuje pokles výnosů.

Celkově by tedy výsledek dnešní statistiky oproti například červnovému reportu, s vyšší produkcí v USA a nižší jinde ve světě, nemusel být nikterak dramatický.