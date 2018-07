Bell (JPMorgan): Problémy akciových trhů přijdou v roce 2020 - vyšší sazby a chybějící fisk. stimulace

Podle stratéga investiční banky J.P:Morgan Chase Mika Bella začnou problémy akciových trhů zhruba za 18 měsíců až v roce 2020. Tou dobou totiž zcela vyvane pozitivní efekt fiskální stimulace Trumpových daňových reforem a přitom bude pokračovat normalizace úrokových sazeb ze strany Fedu. Do té doby rostoucí akciové trhy začnou pociťovat zvýšený fundamentální tlak na dlouho očekávanou korekci. Vyšší sazby budou zvyšovat náklady firem a to bude zvyšovat tlak na ziskovost, která by měla začít klesat. V tom okamžiku přijdou předpoklady pro korekci akciových trhů.Zatím panují poměrně velké nejasnosti a přílišné obavy ohledně projevů obchodních válek dávají z krátkodobého pohledu stále dostatek prostoru pro růst akciových trhů.Podle analytika Beata Wittmana ze společnosti Porta Advisors navíc všechny negativní faktory jako obchodní války a věci jako Brexit spolu s rostoucími sazbami snižují postupně důvěru investorů, což přinese reálné ekonomické projevy.