USA zavedly cla a Čína ihned odpověděla

Spojené státy po půlnoci washingtonského času (6:01 našeho času) spustily cla na čínskou produkci v rozsahu 34 miliard amerických dolarů. Čína v souladu se svým avízem odpověděla shodným krokem vůči produkci americké. Na dovoz amerických výrobků v celkovém objemu 34 miliard dolarů (asi 753 miliard Kč) zavádí clo ve výši 25 procent, tedy stejně vysoké clo a ve stejném objemu, jaké se nově vztahuje na některé čínské výrobky dovážené do Spojených států. S odkazem na čínský celní úřad to po 10:00 SELČ uvedla čínská oficiální agentura Nová Čína. Podle dřívějších zpráv čínských médií se celní odveta vztahuje na 545 položek amerického dovozu do země.

Podle čínského premiéra Li Kche-čchianga, který je na jednání v Sofii v Bulharsku, z obchodní války nikdo nevyjde jako vítěz. Čína má ale podle něj velký trh a tím i možnosti růstu. Na tiskové konferenci dodal, že Peking bude dále otevírat svůj trh zahraničním firmám, chránit jejich zájmy a jejich duševní vlastnictví a chovat se k nim stejně jako k domácím.



"Akt (amerického zavedení cel na čínskou produkci) vážně poškodí mezinárodní dodavatelský řetězec, zpomalí tempo růstu světové ekonomiky a vyvolá turbulence na světovém trhu, poškodí řadu nadnárodních společností i spotřebitele," uvedl mluvčí čínského ministerstva obchodu. Čínská diplomacie později zavedení sankcí potvrdila. Úspěchu nedojdou "hegemonní akce" na žádné straně, uvedl podle Bloomberu mluvčí čínského ministerstva zahraničí na dotaz, zda lze čekat jednání mezi Washingtonem a Pekingem. Na otázku, jaký objem americké produkce bude zasažen, sdělil, že to je věcí jednotlivých ministerstev.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek pohrozil uvalením dalších cel v rozsahu 16 miliard amerických dolarů do týdne či dvou. V souladu s jeho slovy ekonomové očekávají, že první vzájemné uvalení cel je pouze úvodní rozbuškou, po které budou kroky eskalovat na obou stranách. Podle hlavy USA mají cla za cíl ukončit "nekalé převody amerických technologií a duševního vlastnictví do Číny" a ochránit americká pracovní místa.

Clo na každý čínský výrobek?



Trump také již uvedl, že pokud Peking americkým stížnostem nevyhoví a bude zavádět odvetná opatření, je připraven zavést další cla ve výši 300 miliard dolarů a více. Celkem by tak bylo dotčeno zboží v objemu 550 miliard dolarů, což je více, než činil celkový loňský čínský dovoz do USA. V roce 2017 Čína do Spojených států dovezla zboží za 506 miliard dolarů.

Přímé dopady letos asi ještě omezené

Přímý dopad cel na mezinárodní obchod je ještě v roce 2018 očekáván limitovaný, v rozsahu 0,1 až 0,3 procenta, vyplývá z konsensu ekonomů dle Reuters. Liang Hong, hlavní ekonom čínské CICC dle svých slov pro CNBC očekává, že přes rozhoření obchodní války se Číně podaří dosáhnout 6,5% cíle růstu ekonomiky.

"Obchodní války jsou špatné a nedají se snadno vyhrát," napsala dnes na twitteru evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová v narážce na starší tweet amerického prezidenta Donalda Trumpa: "Obchodní války jsou dobré a dají se snadno vyhrát." Varovala také před škodami, jaké eskalace konfliktu může přinést světové ekonomice. Obavy z americko-čínského obchodního konfliktu dnes vyjádřila i Světová obchodní organizace (WTO). Peking dnes kvůli americkým dovozním clům podal na Spojené státy u WTO žalobu, uvedlo čínské ministerstvo obchodu.

Čína dnes zavedla svoje odvetná opatření okamžitě, ale oficiálně je potvrdila o více než tři hodiny později, což v mezičase způsobilo zmatek na surovinových trzích a některých velkých čínských přístavech. V přístavech úřady otálely s převzetím amerického zboží, což by mohlo způsobit mnohamiliardové škody. Zmatek zavládl také na komoditních trzích, protože obchodníci nevěděli, za jakou cenu se má obchodovat na příklad sója, které by se měly případné čínské sankce podle některých zpráv také dotknout.

Bezpečné přístavy, ropa a dolar klesají

Zlato a japonský jen, považované v investičním světě za bezpečné přístavy, dnes ráno klesaly, totéž i dolar, jehož propad umocnila čísla z amerického pracovníhu trhu. Zlato naposledy odepisovalo 0,1 % na 1 256 USD za unci. Dolar klesal o 0,6 % na 1757 EURUSD. Komoditní index Bloombergu si tu ubíral k letos nejnižší závěrečné hodnotě a měď se obchodovala na ročním minimu. Evropské akcie pozbyly optimismu a odpoledne už klesaly. Wall Street zahájila smíšeně.

Zdroje: CNBC, Reuters, Bloomberg, ČTK