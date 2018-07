Rozbřesk: O přecitlivělé koruně a polské ústavní krizi

Začátek prázdnin ukazuje, že korunu dokáže v tuto chvíli potrápit prakticky cokoliv. Ať to byly nejprve problémy širších rozvíjejících se trhů jako turecká lira nebo mexické peso, později strach z měnové expanze maďarské centrální banky, německá politická krize a v neposlední řadě eskalace polské ústavní krize.



I když je přímý dopad polské ústavní krize na Česko minimální, koruna se nechá v posledních týdnech skutečně vyvést z míry velice lehce. Větší objemy zahraničního kapitálu se daly v posledním měsíci do pohybu směrem z české kotliny a česká měna jen velice těžko hledá na globálních trzích ztracenou atraktivitu. Do značné míry k tomu podle nás přispělo ujištění ČNB, že vůbec nezvažuje v případě potřeby rozprodávat mamutí devizové rezervy. Pokud se tedy krátkodobý zahraniční kapitál (který v objemech stále výrazně překonává roční přebytky zahraničního obchodu) rozhodne dát na pochod, nemusí vždy nutně najít dostatek protistran. Navíc ve chvíli, kdy je podle šetření ČNB historicky nejvyšší zajištěnost exportérů a na prázdninovém trhu je velice nízká likvidita. I menší odliv kapitálu kolem svátků, jako je Cyril a Metoděj a Jan Hus, jednoduše udělá na “přecitlivělé” koruně své…





Česká měna se včera kvůli polské ústavní krizi posunula opět směrem ke slabším úrovním (26,16 EUR/CZK ). Moc nevěříme, že se nálada v regionu a na koruně změní k lepšímu a s blížícími se svátky naopak na českou měnu může dopadat zátěž nízké likvidity. Stále proto nevylučujeme testování 26,20 EUR/CZK Kurz eurodolaru se pohybuje v úzkém pásmu a vyčkává na další impulzy. Ty ale asi přijdou spíše až zítra, resp. pozítří, neboť dnes je v USA svátek a v pátek budou pro trhy důležité statistiky z amerického trhu práce Zatímco forint a další měny v emerging markets včera zpevnily (např. juan díky podpoře centrální banky), tak zlotý zůstává pod lehkým tlakem, který má na svědomí spor okolo ústavního soudu. Šéfka polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová včera totiž řekla, že nebude respektovat nový kontroverzní zákon , který retro-aktivně snižuje požadavek na věk soudců ze 70 na 65 let. A dnes proto, nehledě na odvolání od prezidenta Dudy, jednoduše přijde do práce , protože podle ústavy má nárok vykonávat úřad 6 let. To je jen jeden z řady sporných zákonů měnící polský ústavní pořádek, kvůli kterým tento týden Evropská komise žaluje Polsko u evropského soudního dvoru a hrozí i dalšími sankcemi.Ujištění Saúdské Arábie, že je připravena využít vlastní volnou produkční kapacitu k zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, omezilo další růstové ambice ropy , která se tak drží pod úrovní 78 USD /barel. Na druhou stranu, čísla o zásobách z dílny API naznačují další znatelný pokles, byť zřejmě ne tak dramatický jako v minulém týdnu, kdy k němu výrazně pomohly exporty. I tak budou čtvrteční oficiální čísla od EIA poutat pozornost, neboť v situaci napjatého trhu - umocněného výpadkem těžebních kapacit Syncrude v Kanadě - by další vyšší než očekávané čerpání zásob vneslo vítr do plachet ropným býkům.