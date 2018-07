Měny v emerging markets včetně forintu se stabilizují

Kurz eurodolaru se pohybuje v úzkém pásmu a vyčkává na další impulzy. Ty ale asi přijdou spíše až zítra, resp. pozítří, neboť dnes je v USA svátek a v pátek budou pro trhy důležité statistiky z amerického trhu práce Zatímco forint a další měny v emerging markets včera zpevnily (např. juan díky podpoře centrální banky), tak zlotý zůstává pod lehkým tlakem, který má na svědomí spor okolo ústavního soudu. Šéfka polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová včera totiž řekla, že nebude respektovat nový kontroverzní zákon , který retro-aktivně snižuje požadavek na věk soudců ze 70 na 65 let. A dnes proto, nehledě na odvolání od prezidenta Dudy, jednoduše přijde do práce , protože podle ústavy má nárok vykonávat úřad 6 let. To je jen jeden z řady sporných zákonů měnící polský ústavní pořádek, kvůli kterým tento týden Evropská komise žaluje Polsko u evropského soudního dvoru a hrozí i dalšími sankcemi.