Hyundai si údajně dělá zálusk na Fiat-Chrysler

Podle Asia Times jihokorejská automobilka Hyundai údajně brousí kolem koncernu Fiat-Chrysler s cílem jej v dohledné době převzít. Jihokorejská automobilka by údajně ráda koncern převzala ještě v době, kdy mu bude šéfovat současný ředitel Sergio Marchionne, který bude v příštím roce ve své funkci končit. Pro případný prodej je údajně majoritní akcionář John Elkann, který již dříve avizoval, že by se z provozování automobilky rád stáhl a uvítal by prodej za dobrou cenu.Případným spojením zmíněných automobilek by vznikla nová světová jednička v oboru s potenciálem roční produkce na úrovni 11,5 miliónu vozů, což by stačilo na překonání německého VW a také japonské Toyoty.O možném spojení se spekulovalo již dříve.