EPCEMA: Kryptoměny nepředstavují hrozbu klasickým měnám a klasickému finančnímu uspořádání

European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (EPCEMA) zveřejnila studii, podle které kryptoměny nepředstavují v podstatě žádné riziko pro klasické a suverénní měny v celosvětovém měřítku.



Podle studie kryptoměny reflektují reálnou poptávku trhu po decentralizovaném mezinárodním finančním systému a z tohoto pohled je nutné s nimi také počítat do budoucna. Podle studie je nicméně nepravděpodobné, že by dokázaly nějakým způsobem ohrozit či nahradit stávající úlohu centrálních bank, samotných fyzických měn či jakkoli rozložit stávající finanční systém a existující a zavedené měnové struktury.





Objem kryptoměn v oběhu dalece zaostává za oběhem hlavních světových měn.