Se sazbami raději pomalu, zní z Bílého domu

Donald Trump prý svým spolupracovníkům opakovaně uvedl, že chce, aby Spojené státy opustily Světovou obchodní organizaci. Tuto informaci trhy přešly v podstatě bez úhony. Ostatně oprávněně, vezmeme-li v potaz fakt, že ji jednak dementoval ministr financí Mnuchim, a poté především proto, že pravomoc prezidenta tak daleko nesahá. O něco výraznější reakci na dolaru jsme však pozorovali v době, když se rozpovídal ekonomický poradce Bílého domu.

Larry Kudlow, jenž působí jako ekonomický poradce Donalda Trumpa, se v závěru minulého týdne rozpovídal na téma, které pro jeho působení není tak úplně běžné, alespoň pokud se řídíme předchozími léty. Kudlow se ve svém komentáři pro Fox Business Network zaměřil na otázku Federálního rezervního systému, který by si podle něj měl uvědomit, že rychlé zvyšování sazeb nemusí být ten nejšťastnější nápad.

„Doufám, že Fed pod novým vedením chápe, že více pracujících lidí a rychlejší ekonomický růst nevyvolává inflaci,“ řekl Kudlow. „Pravidelně hovořím s guvernérem Powellem a je to dobrý muž. Mou nadějí je, že si uvědomují, že budou muset (v otázce zvyšování sazeb, pozn. autora) postupovat velmi pomalu,“ dodal. To, čím si podle Kudlowa americká ekonomika prochází, je expanze samotného potenciálu, kde klíčovou roli hraje daňová reforma podporující skrze investice stranu nabídky tak, aby dohnala poptávku, a nedocházelo tudíž k přehřívání.

Samozřejmě si nemyslíme, že by tato slova jakkoliv ovlivnila rozhodnutí Fedu zvýšit své sazby letos ještě dvakrát. Na druhou stranu krásně podtrhuje povahu Trumpovy administrativy, které přece jen více vyhovuje slabší dolar, nikoliv silnější spojený například právě s vyššími úrokovými sazbami. Roli pak samozřejmě hrají i listopadové kongresové volby.

Předchozí ekonomičtí poradci se podobných komentářů zdržovali, přece jen centrální banka je (alespoň by měla být) apolitická. Za úřadování Donalda Trumpa se ale situace lehce změnila. Potvrzují to vedle Kudlowa i slova jeho předchůdce Garyho Cohna, jenž ještě předtím, než na začátku března rezignoval, vyjádřil naději, že to Fed se svou politikou „nepřežene“ a že by Powell a spol. měli ekonomiku nechat jednoduše běžet.

Dolar na Kudlowův komentář reagoval oslabením, které se však, hovoříme-li o dvojici s eurem, v podstatě ztratilo v – pro společnou evropskou měnu – pozitivní zprávě o dohodě zemí přítomných na summitu EU. Euro se tak sice dočkalo fundamentu, který mu pomohl k silnějším hodnotám, zároveň se ale prokázalo, jak je společná měna citlivá i na některé politické otázky, obzvláště pokud se týkají jednání „jádra“ se zeměmi s euroskeptickým naladěním, např. Itálie. Dnes ráno ho například sráží dění kolem již tak dost křehké německé koalice sociálních demokratů a CDU/CSU, kde ministr vnitra a šéf CSU Horst Seehofer pohrozil demisí (definitivnímu rozhodnutí bude předcházet jednání s vedením CDU). Jako důvod uvedl otázku migrace.

Můžeme říci, že evropská měna od červnového zasedání ECB získala určitý základ ke konsolidaci na vyšších úrovních. Tento týden by možnou překážkou mohlo být již zmiňované dění v Německu, stejně tak i nad očekávání lepší americká data podporující dolar. Zatímco z Evropy tento týden moc klíčových čísel nepřijde, z USA se dočkáme například indexu ISM průmyslu, reportu Národní zaměstnanosti agentury ADP, v pátek pak budou reportována nově vytvořená pracovní místa mimo zemědělství.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,163 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 94,79 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,158-1,173 EURUSD.*

Koruna se v závěru minulého týdne podívala několikrát nad hladinu 26,00 za euro. Spíše než zpráva o oproti predikci pomalejším růstu české ekonomiky se na domácí měně opět projevil výprodej v rámci regionu. Nadále se tak nacházíme v poněkud nestandardní situaci, kdy ani vyšší úrokový diferenciál po zvýšení sazeb ČNB nestačí na to, abychom se posunuli k silnějším hodnotám.

Dnes se z domácích dat dočkáme indexu PMI sektoru průmyslu. V průběhu týdne nás pak ve středu čeká statistický trojboj průmysl, stavebnictví a maloobchod. Nečekáme však, že by i přápadná lepší čísla jakkoliv výrazně narušila dosavadní trend koruny, která se tak nadále poveze na vlně nervozity rozvojových trhů.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,99 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,91 až 26,12 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,22 až 22,39 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.