Trump prý opakovaně hovořil o odchodu Spojených států z WTO

Americký prezident Donald Trump opakovaně sdělil představitelům Bílého domu, že chce, aby Spojené státy opustily Světovou obchodní organizaci (WTO). Informoval o tom dnes server Axiom s odvoláním na své zdroje. Americký ministr Steven Mnuchin však zprávu serveru označil za falešnou.

"Je to zveličování," prohlásil ministr. Trump sice podle Mnuchina jasně dává najevo své pochybnosti ohledně WTO, cílem Spojených států však zůstává volný obchod a odstraňování obchodních bariér.

"Domnívá se, že (WTO) v některých aspektech není spravedlivá. Domnívá se, že Čína a některé další státy ji používají ve svůj vlastní prospěch," uvedl Mnuchin.

Odchod Spojených států z WTO by podle Axiomu uvrhl světový obchod do velkých zmatků. Server nicméně upozornil, že s odchodem z WTO by musel souhlasit americký Kongres, a označil za nepravděpodobné, že Trump tento svůj záměr zrealizuje.

"Nevím, proč tam jsme. WTO je zbytkem světa nastavena tak, aby poškozovala Spojené státy," citoval amerického prezidenta jeden ze zdrojů serveru Axiom. Trump již během své volební kampaně označil WTO za "katastrofu".

WTO, jejímž cílem je usnadňovat mezistátní obchodní výměnu, vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Je nejvyšším orgánem k urovnávání sporů mezi obchodními partnery a má zabraňovat diskriminaci malých zemí. Mezi její další úkoly patří sledování obchodních politik členských států, spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi či poskytování technické pomoci a školení pro rozvojové země.