Prázdninový režim na koruně?

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok na závěr včerejší tiskové konference po červnovém jednání bankovní rady popřál všem hezké prázdniny. Stalo se tak poté, co vysvětlil důvody, proč rada rozhodla o zvýšení hlavní sazby na jedno procento. Koruna si z toho ale příliš neodnesla. Po krátkém posílení na zhruba čtrnáctidenní maximum zamířila zpět nad hranici 25,90 za euro.

Pokud někdo čeká, že má domácí měna před sebou nějaký prázdninový režim, mohl by se dost mýlit. Včerejší reakce kurzu byla ovlivněna několika faktory. Tím prvním je fakt, že před samotným oznámením úrokového hiku bylo na peněžních trzích patrné očekávání dvou kol navyšování úrokových sazeb během tohoto roku, proto se koruna nedočkala kdovíjakých zisků. Vedle toho nadále působí nervozita na rozvojových trzích, které si v poslední době prochází citelným výprodejem. Byť není česká ekonomika tradičně považována za rozvojovou zemi, proměnné jako rychlejší utahování měnové politiky Fedu a nervozita kolem obchodních konfliktů na globální úrovni si začínají vybírat svou daň i na koruně.

Celou situaci pak umocňuje trvající překoupenost domácí měny. Spekulativní kapitál jako dědictví doby kurzového závazku zcela nevymizel. Postupem času se sice z některých spekulantů stali investoři, vývoj poslední doby ale jasně ukazuje, že část přítomného kapitálu stále zůstává tzv. horká.

Vrátíme-li se k včerejší tiskové konferenci ČNB, její výstup z našeho pohledu vyzněl neutrálním, možná vzhledem k reakci kurzu mírně holubičím tónem. Určitá část trhu zřejmě předpokládala, že Rusnok o něco jasněji naznačí další proces normalizace úrokové politiky, především když byla rizika aktuální prognózy vyhodnocena jako proinflační. Nestalo se. Trh se tak bude muset „poprat“ s tím, že červnové zvýšení sazeb bylo jednomyslné a zcela adekvátní. Jak řekl Rusnok: „Může se stát, že se dnešní zvýšení ukáže jako dostatečné. Může se ale i stát, že bude potřeba další. A pokud se tak stane, uděláme to.“

Podle nás si Rusnok včerejší rétorikou kupoval čas pro další zasedání, tedy srpnové, kdy bude zveřejněna nová prognóza. I přesto, že se podle šéfa ČNB příběh výhledu centrální banky nemění, my pro příští měsíce například nečekáme, že by se kurz koruny posunul až na průměrnou hodnotu 24,60 za euro ke konci roku. Budoucí výhled sazeb sice čelí mnohým rizikům (včetně evidentního zpomalení růstu klíčových zemí eurozóny), na druhou stranu proinflační faktory jako právě slabší koruna či napjatý stav trhu práce ještě zřejmě sehrají svou roli, která by ve výsledku mohla vyústit v další zvýšení sazeb. Nestane se tak sice zřejmě na srpnovém zasedání a zřejmě ani na tom zářijovém – leda by koruna výrazně oslabila nad hranici 26,00 za euro – o něco příznivěji vyznívá čtvrtý kvartál, konkrétně listopad, kdy bude zveřejněna letošní poslední prognóza ČNB.

Co se týče vývoje příštích dní, citelnější změny sentimentu na koruně ve spojitosti s červnovým rozhodnutím ČNB nečekáme. V pátek bude sice zveřejněna poslední revize HDP (společně se sektorovými účty) za první kvartál, v tomto případě však nebývá obvyklé, že by došlo na významnější posuny. Hlavním fundamentem proto i nadále zůstává nálada na zahraničních trzích a především na těch rozvojových, na jejichž vlně se domácí měna evidentně veze. A proto moc klidný prázdninový režim raději nečekejme.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,92 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,67 až 25,85 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,03 až 22,29 USDCZK.*

Dolar se během včerejšího dne posunul na silnější hodnoty. Nezastavily ho ani o něco nižší výnosy amerických bondů či pokles akcií. Euru naopak nepomáhá sílící nervozita kolem situace v Německu, kde se kancléřka Merkelová nadále potýká s imigrační otázkou, na kterou je navázána již teď dost křehká koalice sociálních demokratů a konzervativní unie CDU/CSU.

Bílý dům během středy oznámil, že nemá v plánu uvalit investiční restrikce na firmy, jejichž majetkový podíl minimálně z 25 % spadá pod čínské subjekty. Vláda se v oblasti přílivu zahraničních investic bude v budoucnu primárně řídit výstupy nového úřadu Komise pro zahraniční investice, který bude veškeré investice vyhodnocovat a posuzovat.

Toto oznámení je sice o něco mírnější než některé scénáře, nad kterými trhy na začátku týdne spekulovaly, nejedná se však o žádnou změnu trendu Trumpovy administrativy. Téma globální obchodní války USA vs. zbytek světa je tak stále na stole i se všemi možnými dopady na trhy a ekonomiku. K tomu pak můžeme přiřadit i zmiňovaného strašáka přísnějších investičních kontrol, jejichž dopady by rozhodně nemusely být zanedbatelné.

Z hlediska zahraničních dat budeme dnes sledovat předběžný výsledek německé inflace za červen. V USA bude zveřejněno anualizoné HDP za první kvartál a jádrový index výdajů na osobní spotřebu rovněž za první čtvrtletí.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,153 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 95,38 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,155-1,170 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

