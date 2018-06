Investiční nadšení kolem jedné americké uklízečky

Akcie společnosti iRobot si od dubnového zveřejnění posledních čtvrtletních čísel připisují více než 30 %. Tržby totiž rostly o 29 %, zisky na akcii o 27 %. Obojí nad očekáváním, obojí taženo celosvětově silnou poptávkou po Roombě – robotických vysavačích této společnosti, které generují většinu tržeb a zisků. Podívejme se na tuto firmu a její akcie, které nyní budí v řadě investorů nadšení, detailněji.



Akcie iRobotu se začaly zvedat někdy v polovině roku 2016 a vrchol optimismu byl dosažen v polovině roku následujícího. Pak přišel sešup. Zmíněná povýsledková rally je tak sice hezká, ale na předchozí maxima akcii stále nedostala. Což je možná dobře, protože to alespoň teoreticky zvyšuje naději, že tu je ještě nějaká, v růstu skrytá, hodnota. Na povídku se podíváme, ale nejdříve pár čísel shrnutých v následující tabulce od Morningstar.







Kulaté robotické vysavače a další produkty firmy dokázaly za poslední roky generovat 15% růst tržeb, 23% růst zisků, 15% růst provozního toku hotovosti a 11% růst volného toku hotovosti (toho, co zbylo po investicích). Toto volné cash flow je ale hodně rozházené a fluktuovalo mezi 17 a 105 miliony dolarů . Detailnější pohled na tok hotovosti ukazuje, že k této volatilitě přispívá hlavně obvyklý podezřelý - pracovní kapitál, a zejména pohledávky.Pokud bychom vzali průměr volného cash flow za posledních pět let (50 milionů dolarů ) a očekávali, že to samé bude firma generovat v budoucnu, hodnota vlastního jmění by se pohybovala kolem 536 milionů dolarů . Kapitalizace je ovšem na 2,1 miliardách dolarů , takže můžeme říci, že standard minulých let „ospravedlňuje“ jen asi její čtvrtinu. Na její plné ospravedlnění by oněch 50 milionů dolarů nesmělo stagnovat, ale muselo by růst tak, že do sedmi let by se nafouklo čtyřikrát (25% růst ročně). Pak by se růst postupně snížil na 2 %.Nyní ona povídka: iRobot uznává, že mu roste konkurence, ale poukazuje na to, že Roomba má stále 62% podíl na trhu. K tomu je celková penetrace trhu robotickými vysavači stále malá a 13 milionů domácností vlastnících Roombu v USA by se prý v delším období mohla nafouknout na deseti násobek. A to možná není to největší eso v rukávu managementu firmy . Ten totiž na konferenci hovořil o robotickém vytírači Braava. Jeho prodeje rostly v roce 2017 o 65 %, i když z velmi nízké báze. V Q1 2018 rostly tržby tohoto produktu o 35 %.CEO Colin Angle tvrdí, že poptávka reaguje na investice do reklamy, což se potvrdilo i v USA. Na trhu totiž stále panuje široká neznalost produktů robotických uklízeček a jejich výhod. Braava by navíc měla být mnohem levnější než Roomby (základní model se v USA nabízí za 169,99 USD ). Prodeje těchto přístrojů pak sebou nesou následnou poptávku po jejich spotřebních částech.Suma sumárum: Akcie je nyní naceněná trhem na poměrně razantní dlouhodobý růst, který převyšuje standard růstu tržeb posledních let. Firma má pár dobrých karet v rukávu, zajímavý bude zejména vývoj kolem onoho vytírače. Já jsem ale poměrně skeptikem ohledně nahrazování klasických vysavačů podobnými roboty. Spíše půjde o doplněk. A hlavně tu je ona konkurence – například čínský Xiaomi si v některých testech nevede ve srovnání s Roombou zle a je levnější (mimochodem je zajímavé dívat se, jak každý robot používá rozdílné algoritmy ve snaze pokrýt celou místnost).Dnešní příběh nám tak neukazuje jen na jednu konkrétní firmu a akcii, ale i širší obrázek: Čína se díky levné práci stala v posledních desetiletích dílnou světa. Nyní tuto konkurenční výhodu ztrácí – mzdy v Číně rostou (což je dobře) a Západ se naučil používat více robotů. Jenže co když „západním“ robotům nakonec podobně jako lidem vezmou práci ty čínské? Každopádně u iRobotu a v jádru věci u řady nových technologií (nebo možná zejména u nich) nakonec skončíme u starého dobrého posuzování bariér vstupu. Uvidíme, jak moc budou pomáhat americké robotické uklízečce a jejím akciím