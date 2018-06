HubVentures, mířící na burzu, po čerstvé coworkingové akvizici ovládá přes 40 procent trhu

Skupina HUB VENTURES, největší provozovatel coworkingových center v České republice, který v příštím týdnu míří na trhu START pražské burzy, podepsala ve čtvrtek 20. června dohodu o převzetí 55% podílu konkurenčního coworkingového centra s 250 členy. Akvizice přinese skupině tržby ve výši 7 milionů korun a rovněž navýší celkovou plochu coworkingových center Impact Hub na zhruba 7 700 m2. Skupina tak posiluje svůj tržní podíl na 40 procent pronajímané plochy veškerých coworkingových center v České republice. V tomto týdnu získala také bankovní úvěr v rozsahu 30 milionů korun na refinancování akcionářského úvěru.

Skupina například v Brně provozuje největší Hub v Evropě a v Praze nejstarší coworkingové centrum v Česku. HUB VENTURES je dnes také největší akcelerační platformou v zemi, která ročně pomáhá více než stovce start-upů.

HUB VENTURES zamíří 26. června na pražský burzovní parket a stane se tak na světě jedinou společností zaměřenou čistě na coworking, která dosud vstoupila na burzu. „Coworking je dnes jeden z nejatraktivnějších sektorů na světě. Jedná se o tu část sdílené ekonomiky, které nebrání regulace či lobbing, a která roste tempem desítek procent ročně," uvádí František Bostl, ředitel společnosti STARTEEPO, která je manažerem IPO HUB VENTURES.

Podle Bostla se nyní českému investorovi naskytla šance podílet se na světovém fenoménu. „Například globální coworkingový hráč WeWork je dnes druhou nejhodnotnější venture kapitálovou firmou světa. Hodnotnější je již jen Uber. HUB VENTURES je dnes ohodnocen na 255 milionů korun. Nedivil bych se, kdyby do pár let dosáhla hodnota 400 milionů korun. Navíc se jedná o investici částečně jištěnou hodnotou držených nemovitostí a coworkingový trh je jako málokterý značně necyklický," uzavřel.

Na trhu START firma nabídne až 24,8% podíl v minimální hodnotě zhruba 63 milionů korun. Firma hodlá použít získané prostředky především na expanzi. Vedení společnosti předpokládá, že v případě úspěšného IPO započnou v průběhu letošního léta jednání ohledně akvizice další nemovitosti v širším centru Prahy o rozloze 2 000 – 2 500 m2, ve kterém bude otevřeno třetí pražské centrum Impact Hub. To by mělo při plné obsazenosti hostit zhruba 500 nových členů a generovat ročně tržby dalších 30 milionů korun.

Tento týden byl také skupině schválen bankovní úvěr ve výši 30 milionů korun, jehož účelem je refinancování akcionářského úvěru, jež byl historicky poskytnut při expanzi Impact Hub do Brna a Ostravy. „Bankovní financování nám na jedné straně přináší snížení úrokových nákladů a optimalizaci peněžních toků," uvedl Zdeněk Rudolský, výkonný ředitel skupiny HUB VENTURES. „Na straně druhé je to pozitivní signál investorské veřejnosti o stabilitě společnosti a o jejím potenciálu. Navíc se nám daří plnit naše strategické cíle s výrazným předstihem, a to by se mělo pozitivně projevit i na budoucím hospodaření skupiny," uzavřel.