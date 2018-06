Souhrn 21.6. - trhy se po včerejším růstu vrací opětovně do červených čísel kvůli obchodním válkám, euro překonalo slabost, ropa v červeném, BCPP v minusu, Kofola na 310 Kč

12.h - Evropa se pomalu noří zase do červených čísel, dolar na 11měsíčním maximu proti euru, ropa padá,

BCPP v minusu, Kofola nad 310 Kč

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při zhruba průměrné likviditě oslabila.Evropské trhy se vrátily na klesající trajektorii a potvrzují tak, že včerejší růst byl s největší pravděpodobností pouze technickou korekcí. Obavy z negativních dopadů obchodních válek neustupují ba spíše naopak.US trhy v úvodu dne klesají a to včetně technologického sektoru. Podle některých zpráv až cca 60% finančních ředitelů amerických firem očekává negativní dopady současného vývoje obchodních válek s Čínou potažmo dalšími obchodními partnery. Euro v první polovině dne negativně ovlivněno myšlenkami na stále rozevírající se nůžky měnové politiky Fedu a ECB. Ve druhé polovině dne se výrazněji prosadila makra naznačují nižší dynamiku růstu US ekonomiky oproti očekáváním trhu. Dolar dopoledne dosáhl na nová 11měsíční maxima vůči euru a odpolední makra se hodila pro technickou korekci tohoto stavu. Koruna euru krátce testovala pevnost hranice 26, ale odolala a končila den kolem včerejšího závěru. Ropa dnes výrazněji ztrácí ve světle nových zpráv z průběhu vyjednávání OPECu a hlavních nečlenů o nastavení produkčních limitů. Podle nových zpráv se zdá, že bude přeci jen dosaženo nějaké dohody a ke zvýšení limitů skutečně dojde. Podle agenturních zdrojů se podařilo otupit silně odmítavý postoj Íránu k možnému navýšení limitů. Nyní se čeká, co jej k tomu přimělo. BCPP dnes ve znamení obecné korekce všech hlavních titulů. Akcie Kofoly se posunuly směrem k 310 Kč po zprávách o nákupu akcií ze strany vedení blízko 313 Kč . S určitým napětím se čeká na zítřejší VH ČEZu