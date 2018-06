Přehled výsledků provozování hazardních her za rok 2017 - vloženo 224 mld. vyplaceno 184 mld. Kč

V roce 2017 bylo sázejícími vloženo do hry 224,1 mld. Kč, zároveň 184,3 mld. Kč bylo sázejícím vyplaceno na výhrách. Hrubé příjmy legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her plynoucí z rozdílu mezi vloženými finančními prostředky do hry a finančními prostředky vyplacenými zpět hráčům tak v roce 2017 dosáhly částky 39,8 mld. Kč.

Oproti roku 2016 vzrostl objem finančních prostředků vsazených do hry o 14,1 %. Rovněž objem vyplacených prostředků vzrostl o 17,3 %. Příjmy provozovatelů se tak vlivem zvýšených objemů prostředků vložených do hry navýšily oproti roku 2016 o 1,1 %.

S účinností zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), došlo ke změně struktury evidence hazardních her. Jednotlivé druhy hazardních her jsou v nynějším přehledu rozděleny dle způsobu jejich provozování, a to na část landbased a část internet. Rozdělení tedy zohledňuje způsob provozu. Z tohoto důvodu není zajištěna plná kontinuita s předchozími grafy, a to zejména z toho důvodu, že některé druhy hazardních her nebylo možné podle předchozí úpravy provozovat prostřednictvím internetu a dále pak proto, že nový zákon o hazardních hrách nově kategorizuje jiným způsobem druhy hazardních her. Například kategorie "peněžitých nebo věcný loterií", "číselných loterií" a "okamžitých loterií", které byly za rok 2016 prezentovány jednotlivě, jsou nově za rok 2017 sloučeny do kategorie "loterie".

Obdobně jako v roce 2016 se velký nárůst objemu vsazených částek odehrál v oblasti kursových sázek provozovaných prostřednictvím internetu, jejichž podíl se každý rok zvyšuje a dosahuje z hlediska finančních prostředků vsazených do hry 1/4 celého trhu. Nejvýraznější nárůst objemu vsazených částek se odehrál v oblasti živých her, a to zejména u her provozovaných prostřednictvím internetu. Nově jsou evidovány vsazené finanční prostředky za rok 2017 u loterií a technických her provozovaných prostřednictvím internetu, a to z důvodu nemožnosti provozovat tento druh hazardních her v předchozích letech jako internetovou hru. Zcela novou kategorií hazardní hry je turnaj malého rozsahu, která byla zavedena se zákonem o hazardních hrách.

Z údajů, které finanční správa obdržela v rámci daňových přiznání provozovatelů za rok 2017 lze konstatovat, že výnos daně z hazardních her plynoucí do veřejných rozpočtů (rozpočtů obcí a státního rozpočtu) za rok 2017 dosáhl částky 12,1 mld. Kč. Nemusí se však nutně jednat o konečnou částku, protože ve lhůtě dle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může v případech doměření daně výsledná částka ještě doznat změn.

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - Celkem Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 152197433490 121774164668 30423634868 2016 196438918598 157091300975 39347617623 2017 224108192504 184341193272 39772546768

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Loterie - landbased" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 11155750039 5747890564 5407860064 2016 11978745357 5885165952 6093580640 2017 11560557078 6081298891 5481010857

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Loterie - internet" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 843996595 467324106 376672489

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Kursová sázka - landbased" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 5821602444 4340701679 1480909214 2016 7045812626 5538976244 1506853112 2017 5826161889 4601461385 1227508692

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Kursová sázka - internet" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 38053287862 33881866245 4171421617 2016 50379380318 45180224867 5199155451 2017 58744652401 52565830083 6179119809

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Totalizátorová hra - landbased" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 12706734 6268205 6438529 2016 8382058 5402134 2979924 2017 7987266 5099049 2888217

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Bingo - landbased" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 25188800 18891587 6297213 2016 28524040 21390464 7133576 2017 30631620 22973704 7657916

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Technická hra - landbased" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 89672729316 71390659137 18282191209 2016 117760373430 92907405107 24852968323 2017 114562071501 92177229496 22385348642

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Technická hra - internet" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 15671530235 13670160015 2001370220

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Živá hra - landbased" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 7400455039 6375233471 1025221567 2016 8809093447 7238999459 1570093988 2017 12870321497 10879275397 1991228315

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Živá hra - internet" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 48324247 8007384 40316863 2016 420555057 308947630 111607427 2017 3989320777 3869790321 119530791

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Tombola - landbased" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 7389009 4646395 2978592 2016 8052265 4789118 3505713 2017 189420 18500 170920

Přehled výsledků hazardních her za roky 2015-2017 - "Turnaj malého rozsahu" Kč Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 772225 732325 39900

Podíl jednotlivých hazardních her na vložených částkách v roce 2017 - pouze landbased ( % ) Vloženo Technická hra 79,09 Totalizátorová hra 0,0055 Loterie 7,98 Kursová sázka 4,02 Bingo 0,02 Živá hra 8,88 Turnaj malého rozsahu 0,0005 Tombola 0,0001

Podíl jednotlivých hazardních her na vložených částkách v roce 2017 - pouze internet ( % ) Vloženo Kurzová sázka 74,13 Technická hra 19,77 Živá hra 5,03 Loterie 1,06 Totalizátorová hra 0 Bingo 0

Podíl jednotlivých hazardních her na vložených částkách v roce 2017 - celkem ( % ) Vloženo Technická hra 58,11 Totalizátorová hra 0,0036 Živá hra 7,52 Turnaj malého rozsahu 0,0003 Bingo 0,01 Kurzová sázka 28,81 Tombola 0,0001 Loterie 5,54

Podíl jednotlivých druhů hazardních her na příjmech provozovatelů v roce 2017 - pouze Landbased ( % ) Vloženo Technická hra 71,99 Bingo 0,02 Loterie 17,63 Totalizátorová hra 0,01 Živá hra 6,4 Tombola 0,0005 Kurzová sázka 3,95 Turnaj malého rozsahu 0,0001

Podíl jednotlivých druhů hazardních her na příjmech provozovatelů v roce 2017 pouze internet ( % ) Podíl na vložených částkách v roce 2014 - *kostky, bingo, dostihy, tomboly atd. Kurzová sázka 71,22 Totalizátorová hra 0 Technická hra 23,07 Loterie 4,34 Živá hra 1,38 Bingo 0