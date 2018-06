Britské sazby beze změny, ale po vyrovnanějším hlasování. Libra stoupá

Nastavení britské měnové politiky se ani po červnovém zasedání BoE nemění. Základní úroková sazba setrvává na 0,5 procenta, ovšem varianta vyšších sazeb získala hlas navíc. Celkem 3 členové výboru, nově včetně hlavního ekonoma Haldaneho, hlasovali pro zvýšení, zatímco většina 6 hlasů rozhodla o stabilitě.Doprovodný komentář se drží rétoriky o postupném a omezeném zvyšování sazeb i postupném budoucím omezování objemu dluhopisů , které banka nakoupila v rámci QE. Zajímavou informací je, že k vyfukování bilance, tedy prodejům dluhopisů , tedy kvantitativnímu utahování, má dojít teprve až sazby dosáhnou 1,5 procenta. Dříve banka hovořila o 2 procentech, takže si otevírá dveře k dřívějšímu odstartování QT.Opět tu tedy máme změnu tónu oproti předchozímu zasedání a tentokrát je to jestřábím směrem. Důvodem je přiblížení využití kapacity trhu práce , který podle některých zástupců BoE může přinést silnější růst mezd . Banka si je také jistější, že zpomalení ekonomiky z prvního čtvrtletí bylo pouze přechodné. Proto větší podpora pro růst sazeb.Výnosy giltů po zasedání BoE poskočily citelně vzhůru, zhruba o 5 bodů, a to především na kratším konci křivky. Libra spolu s tím našla pevnou půdu pod nohama a vůči dolaru posiluje na 1,3220. Na trhu došlo k přehodnocení očekávaného vývoje britských sazeb. Podle OIS by další růst mohl přijít už na příštím zasedání začátkem srpna, i tak je ale trh poměrně nejistý. Podle nás může zvýšení sazeb klidně přijít až ve čtvrtém čtvrtletí.