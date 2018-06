12.h - Evropa se pomalu noří zase do červených čísel, dolar na 11měsíčním maximu proti euru, ropa padá, BCPP v minusu, Kofola nad 310 Kč

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne neudržely ranní pozitivní ladění a míří opětovně do červených čísel. Obavy z negativních dopadů obchodních válek neustupují. Euro dopoledne výrazněji oslabuj k dolaru . Ten se k jednotné evropské měně dostává na 11měsíční maximum. Hlavní slovo hrají stále rozvírající se nůžky očekávání dalšího postupu Fedu a ECB. Koruna otestovala pevnost hranice 26 za euro Ropa dnes výrazněji ztrácí ve světle nových zpráv z průběhu vyjednávání OPECu a hlavních nečlenů o nastavení produkčních limitů. Podle nových zpráv se zdá, že bude přeci jen dosaženo nějaké dohody a ke zvýšení limitů skutečně dojde. Podle agenturních zdrojů se podařilo otupit silně odmítavý postoj Íránu k možnému navýšení limitů. Nyní se čeká, co jej k tomu přimělo. BCPP dopoledne následuje obecný evropský vývoj a po ranním růstu se přesouvá postupně do červených čísel kvůli lehkému poklesu všech hlavních titulů. Akcie Kofoly dnes posilují o 4% a pohybují se nad 310 Kč . Včera těsně po obnovení pozastaveného obchodování v souvislosti se zrychleným úpisem akcií firmy jednoho z menšinových akcionářů se cena pohybovala až kolem 270 Kč!!!