Opravte si: Čína už není jenom továrnou světa

Evropské firmy, probuďte se! Tak by se dal shrnout vzkaz, který podnikatelům na starém kontinentu vyslala Obchodní komora Evropské unie v Číně. Podnikání v "říši středu" je pro ně opět o něco náročnější. "Staré známé" regulatorní překážky, omezení pro vstup na trh a nerovné zacházení už ale nejsou jediným důvodem. Navíc by měli počítat nově také s čínskými podniky. A s jejich vůlí pouštět se do inovací.

Obchodní komora vychází ze závěrů průzkumu podnikatelské důvěry, které zveřejnila ve středu. Výsledky naznačují, že vnímání Číny coby dílny světa bude možná vhodné poupravit.

Většina z 532 účastníků průzkumu (61 %) totiž vůbec poprvé uvedla, že čínské firmy na tom mohou být co do inovativnosti stejně nebo dokonce lépe, než je tomu u evropské konkurence.

Důvody? Větší poptávka po kvalitních produktech a službách ze strany stále početnější čínské střední třídy. Čínské podniky na ni dokážou rychle reagovat. To ale není. Také investují do výzkumu a vývoje (R&D) a pouštějí se do cílených akvizic high-tech společností.

„Čínské společnosti nyní jasně sílí a jsou více konkurenceschopné. Je čas, aby Čína odstranila pomocná kolečka a vytvořila dlouhodobě udržitelnou ekonomiku,“ tvrdí prezident komory Mats Harborn.

Pro zahraniční firmy, které v Číně prorazily často díky svým špičkovým službám nebo produktům, je tvrdší konkurence další překážkou v rozvoji.

Stále více evropských firem přitom pozoruje, že úroveň inovací v Číně je srovnatelná s Evropou nebo Amerikou, tvrdí poradenská společnost Roland Berger pocházející z Německa.

„Evropským firmám to může přinést narušení. Je to ale také znamení, že přišla chvíle využít síly čínského R&D, vynalézavosti čínských podnikatelů k vývoji nových aplikací, nebo k jejich otestování na čínském trhu, který žízní po inovacích,“ říká šéf společnosti Roland Berger pro Asii Denis Depoux.

A co průzkum ještě ukázal?

Respondenti odpovídali, že loni se jim v Číně finančně dařilo. Meziroční nárůst tržeb jich ohlásily plné dvě třetiny. Podnikání je tam ale opět o něco složitější. Klackem pod nohama jsou pro ně regulatorní překážky. Kvůli nim přišlo o obchodní příležitosti 46 % respondentů. Stejné množství (46 %) přitom očekává, že počet regulatorních překážek se v příštích 5 letech ještě zvýší.

Tyto překážky jsou na úkor hlavně malých a středních firem (SME), které nemají dostatečné prostředky, jimiž by je zmírnily. Celá polovina jich v průzkumu uvedla, že kvůli regulatorním bariérám a restrikcím bránícím ve vstupu na trh přišly o příležitosti, které odpovídají zhruba desetině jejich ročních tržeb.

Zdroje: The European Union Chamber of Commerce in China