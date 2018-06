Jak může být Rusko ekonomickým trpaslíkem a zároveň vojenskou velmocí?

Paul De Grauwe z London School of Economics si na stránkách VoxEU klade zajímavou otázku: Proč je Rusko politicky a vojensky silné, ale jeho ekonomika je trpasličí? Jinak řečeno, proč je ruský globální význam mnohem vyšší, než by odpovídalo jeho HDP? Podle některých názorů může být příčinou jeho jaderný arzenál nebo role, kterou hraje na trzích s ropou a zemním plynem. Ekonom ale tvrdí, že hlavní příčina spočívá trochu jinde.



„Minulý týden jsem viděl pár překvapivých čísel. HDP Ruska leží zhruba na úrovni součtu HDP Belgie a Nizozemí. V roce 2017 totiž ruský produkt dosáhl 1 469 miliard dolarů (podle dat z MMF). Belgie vytvořila produkt ve výši 491 miliard dolarů a Nizozemí ve výši 824 miliard dolarů. Ruský HDP je tedy jen o 12 % vyšší než produkt belgický a nizozemský,“ píše De Grauwe. Je ovšem zřejmé, že ruský vliv ve světě je ve srovnání s Belgií a Nizozemím nesouměřitelný.





Podívejme se ještě na pár ekonomických čísel: Americký produkt v roce 2017 dosáhl 19 362 miliard dolarů a z tohoto pohledu jsou tedy Spojené státy třináctkrát větší než Rusko. Ze stejné perspektivy je Čína osmkrát větší než Rusko, Německo 2,5krát větší, Francie téměř dvakrát a EU jako celek 12krát větší. Ekonomická velikost dané země je přitom podle ekonoma jedním z nejdůležitějších faktorů určujících její politický a vojenský význam ve světě. Velká ekonomika je totiž potřeba na vytváření zdrojů pro armádu a je tedy jasné, že „Rusko boxuje ve váhové kategorii mnohem vyšší, než by odpovídalo jeho globální ekonomické síle“.Malý význam ruské ekonomiky implikuje, že země musí na podporu své armády vyvíjet mimořádnou snahu. V roce 2017 dala na armádu 61 miliard dolarů , Američané téměř desetkrát více, Čína asi 151 miliard dolarů , Francie a Německo dohromady asi 90 miliard. Tyto částky jsou ale v porovnání s celkovým produktem mnohem nižší než výdaje ruské. Jinak řečeno, Rusko musí kvůli své armádě mnohem více zatěžovat své hospodářství výdaji na zbrojení. K tomu má jaderné zbraně a mimo USA je jedinou zemí na světě, která je jimi schopna úplně zničit svého protivníka. To samo o sobě dává Rusku výjimečnou pozici ve světě.Vyjednávací pozici vůči Západu také Rusku zlepšují jeho zdroje ropy zemního plynu . Tuto páku bychom ale neměli přeceňovat, protože pokud by to Rusko s jejím používáním přehnalo, Západ si bude intenzivně hledat jiné dodavatele a zdroje. „Nejdůležitějším bodem je, že Rusko je mocné, protože mu Evropa tuto moc přenechává. Vybudovala totiž ekonomickou unii, ale ne unii obrannou. EU je dvanáctkrát větší než Rusko a její potenciální síla je obrovská. Ekonomická moc tu ale není přetavena do moci vojenské, protože obrana zůstává předmětem národní politiky. Stačilo by, aby jen Německo a Francie spojily své vojenské síly a nemusely by ani dohromady utrácet více. I přesto by vytvořily významnou protiváhu Ruska,“ píše De Grauwe. Podle jeho názoru by EU obrannou unii skutečně vytvořit měla, protože by to v konečném důsledku přispělo ke stabilitě ve světě.