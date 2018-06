Dlouhá cesta od slov k činům. Trhy ukolébá mlčení

Americko-čínská obchodní přestřelka pokračuje. Trump vyhrožuje dalšími cly, Čína je připravena a nebojí se reagovat jak kvantitativně, tak i kvalitativně. Byť je cesta mezi požadavkem o vyčlenění zasaženého čínského zboží přes konzultace až po samotné zavedení cel poměrně dlouhá, trhy na začátku týdne zachvátila vlna nervozity. Ta však postupem času – po dobu mlčení obou stran sporu – pozvolna ustupuje.

Včerejší situace na trzích jasně nahrávala méně rizikovým aktivům, což nejlépe reflektoval pokles výnosů amerických a například německých dluhopisů. Akcie padaly na obou stranách Atlantiku a u měn profitoval zejména dolar, jehož síla srážela měny rozvojových trhů. Sílily ale i bezpečné přístavy jako švýcarský frank a japonský jen.

Zaměříme-li se na pár euro-dolar, společné evropské měně nesvědčil přesun kapitálu směrem do bezpečí. Svou trochou pak, byť jen mírnou, přispěl i guvernér ECB Mario Draghi, který promluvil na konferenci ECB Forum konající se v portugalském městě Sintra.

Draghi se ve své řeči držel rétoriky, kterou nasadil již minulý týden na tiskové konferenci po zasedání Rady guvernérů ECB. Evropská ekonomika podle něj nadále pokračuje v růstu, který sice v letošním roce zmírnil, jeho základy ale zůstávají solidní, a inflace se pozvolna navrací ke svému cíli. Na druhou stranu, rizika ekonomického výhledu jsou mnohá, přičemž trojici těch hlavních tvoří sílící globální protekcionismus, rostoucí ceny ropy a nepolevující zvýšená volatilita finančních trhů.

I přesto, že důvěra v obnovu inflace nadále sílí, dle Draghiho je ve střednědobém rámci stále potřeba podpora ze strany měnové politiky. Ta navíc reflektuje nutnost zachovat si reakční prostor pro případné budoucí šoky s cílem zajistit udržitelnou konvergenci tempa růst cen směrem k cíli. Každopádně prý platí, že změny v oblasti nástrojů evropské měnové politiky budou předvídatelné a pozvolné. Vedle toho Draghi rovněž uvedl, že v otázce načasování zvýšení sazeb, které by dle forward guidance ECB měly zůstat na současných úrovních alespoň do léta 2019, bude centrální banka opatrná.

Co se týče aktuální situace na trzích, nervozita kolem obchodního napětí mezi USA a Čínou trochu polevila – asijské akcie se obchodují povětšinou v plusu, americké výnosy rostou. Tento proces nezastavil ani Bílým domem vydaný dokument o „čínské ekonomické agresi poškozující americké technologie a duševní vlastnictví“. Trhy tak, jak se ukazuje, reagují spíše na konkrétní zmínky o clech, obzvláště pokud přijdou přímo od Trumpa, avšak zároveň jsou jejich dopady schopny relativně rychle vstřebat a přehodnotit. Že by přetrvávající optimismus sázící na dohodu mezi Čínou a USA, a tedy mírnější scénář obchodního střetu?

Postupný ústup nervozity je patrný i u bezpečných přístavů, konkr. u švýcarského franku a japonského jenu. Prozrazuje to například risk reversal (opční strategie tvořená kombinací call a put opcí) u EURCHF a USDJPY, kde vyšší volatilita call opcí na frank a jen včera posunula první instrument na zhruba týdenní minimum, druhý pak na nejnižší hodnotu od konce května. Dnes již část tohoto posunu instrumenty umazávají, především jde o případ japonské měny.

Z hlediska zahraničních dat bude dnešní den chudý. To by mohlo vykompenzovat vystoupení hned tří šéfů předních centrálních bank, a to (opět) Maria Draghiho z ECB, kterého doplní šéf Fedu Jerome Powell a guvernér Bank of Japan Haruhiko Koruda. Začátek jejich panelové diskuze je naplánován na 14:30. Ostře sledovaný, byť půjde spíše o běh na delší trať, bude i vývoj v Německu, kde se kancléřka Merkelová potýká s koaliční krizí (euro na politické dění u našich sousedů reaguje poměrně citlivě).

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,157 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 95,11 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,147-1,159 EURUSD.*

Koruna má za sebou další oslabení, tentokrát krátce až k hranici 25,85 za euro. Domácí měně neprospívá výprodej na euru, který se následně přelévá i do dalších měn regionu, jako je polský zlotý a maďarský forint.

Kalendář domácích dat je dnes opět prázdný, proto bude vývoj kurzu určovat primárně nálada na světových trzích. Dnešním dnem navíc začíná mediální karanténa bankovní rady ČNB. Blíží se i zveřejnění plánované účasti členů bankovní rady přítomných na zasedání, které se koná ve středu 27. června a na kterém by podle našeho očekávání mělo dojít na dřívější zvýšení úrokových sazeb oproti prognóze ČNB o velikosti 25 bazických bodů.

Možné „letní“ zvýšení úrokových sazeb naznačuje například vývoj kontraktu FRA 1x4, který se již dostal nad hranici 1 %. Zaměříme-li se na FRA 3x6, vidíme dokonce, že trh začal postupně sázet i na možnost celkem dvou úrokových hiků, včetně toho „letního“, ve zbytku letošního roku.

Vzhledem k tomu, že trh do svých očekávání zařadil možnost dřívějšího zvýšení sazeb, reakce kurzu – pokud by k hiku skutečně došlo – by měla být spíše umírněnější. To naznačuje i risk reversal EURCZK v týdenním tenoru. Z jeho kladné hodnoty je patrná vyšší volatilita u call opcí na euro naznačující, že opční obchodníci věří v převahu společné evropské měny nad tou českou (i přes možnost zvýšení sazeb).

A jak vidíme z vývoje posledního měsíce, jestřábí komentáře ze strany ČNB se na sledovaném instrumentu sice projevily, neměly ale takovou váhu, aby opční obchodníci začali očekávat výraznější zpevnění koruny.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,80 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,74 až 25,87 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,22 až 22,52 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.