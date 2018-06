Beneš (ČEZ) by chtěl firmu rozdělit a začít vybírat dodavatele nových jaderných bloků. Babiš dělit nechce, ale na jádro spěchá

Pro denní tisk komentoval generální ředitel ČEZu Daniel Beneš transformaci ČEZu a společnou schůzku s prezidentem Zemanem a premiérem Babišem, která se uskutečnila minulý týden.

Podle Beneše by ČEZ měl vyčlenit distribuci, obnovitelné zdroje do nové dceřiné firmy, a v této společnosti by získali pravděpodobně 49% podíl stávající akcionáři ČEZu. Nad touto firmou by stál ČEZ ze 100 % vlastněný státem. A právě firma ve vlastnictví státu by realizovala výstavbu nových jaderných bloků. Beneš by chtěl začít s výběrem dodavatele nového jaderného reaktoru ještě letos. Podle premiéra Babiše není třeba ČEZ dělit, je třeba rychle investovat do jádra.

Z našeho pohledu by byla možná transformace pro investory zajímavá. Mimo jiné by zmizel strašák dostavby jaderných zdrojů samotným ČEZem.