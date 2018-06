Česká koruna by se mohla svést na vlně oslabujícího eura. Podobně jako doposud.

Nicméně to by jen zvýšilo pravděpodobnost brzkého zvýšení sazeb ČNB, respektive větší kadenci zvyšování v letošním roce. Proto očekáváme její odpoutání se do vývoje EUR/USD. Ať už v očekávání zvýšení sazeb ČNB nebo po jejich skutečném zvýšení.





Zasedání ČNB proběhne příští týden. Mojmír Hampl bude jistě hlasovat pro zvýšení. A tentokrát nezůstane sám: možnost zvýšení sazeb už tento měsíc připustili Tomáš Nidetzký a Vojta Benda.



David Navrátil