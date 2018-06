Pondělí obchodní seance 18. 6. 2018

Pátek 18. 6. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,34 %), S&P500 (-0,10 %) a NASDAQ (-0,19 %).

Evropa: DAX (-074 %), FTSE 100 (-1,70 %) CAC40 (-0,48 %).

Čína: Hang Seng (-0,43 %), Shanghai Comp. (-0,73 %), CSI 300 (-0,53 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,75 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

JPY: Obchodní bilance (květen)

-----------------------------------------------------------

ECB: (19:30) – Tisková konference Mario Draghi (ECB Forum on Central Banking, Portugalsko)

-----------------------------------------------------------

Máme za sebou velmi důležitý týden, který výrazně zamíchal kartami především na měnové páru EUR/USD, kde dolaru pomohlo zasedání Fedu, zatímco euru uškodilo zasedání ECB. Náladu na akciových trzích navíc mírně zkazila páteční seance, která přinesla další růst napětí do obchodních vztahů mezi USA a Čínou poté, co USA oznámily, že jsou připraveny uvalit cla v objemu 50 mld. USD na dovoz z Číny a dalších 100 mld. USD v případě, že na původní cla Čína odpoví uvalením cel vlastních. Nový týden je na data podstatně chudší než minulý, i když nabídne pár zajímavých fundamentů, jako například čtvrteční zasedání Bank of England. Zásadní však bude zasedání kartelu OPEC v závěru týdne. Evropské a americké indexové futures jsou dnes díky napětí z obchodních válek nastaveny půl procenta v červeném.