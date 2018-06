Které akcie by mohly vytěžit z fotbalového šampionátu?

Autor: Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank

Finanční trhy pracují rychle a efektivně, při čemž zohledňují široké spektrum informací. Takovými jsou i jednorázové události. Podívali jsme se proto na to, které akciové tituly by mohly nejvíce vytěžit z mistrovství světa ve fotbale, které začíná již tento čtvrtek v Rusku.

Když se blíže podíváme na oficiální partnery, sponzory a regionální podporovatele mistrovství, najdeme mezi nimi několik významných společností, které obchodují na světových burzách: Adidas, Coca-Cola, Gazprom, Hyundai Motor, Visa, Anheuser-Busch InBev, Hisense Kelon, McDonald’s, China Mengniu Dairy, Alrosa (ruská společnost těžící diamanty) či Rostelecom (ruská telekomunikační společnost).

Spotřební značky

Podle našeho názoru mohou z těchto společností z mistrovství světa nejvíce vytěžit dvě firmy: Adidas a China Mengniu Dairy. Adidas je rychle rostoucí spotřební značkou, které fotbalové mistrovství může ještě více pomoci. Je však těžké odhadnout tuto pozitivní podporu předem. China Mengniu Dairy je o něco méně zřetelným případem. Společnost podepsala sponzorskou smlouvu v prosinci minulého roku a na základě ní bude na mistrovství podávat jogurtové nápoje, což podpoří velkou reklamní kampaní i doma v Číně.

Čínský prezident Xi Jinping slíbil, že se země stane fotbalovou velmocí. Je to něco jako národní cíl, přestože se Čína na mistrovství nekvalifikovala. V Číně se očekává nárůst online reklamních výdajů o 835 milionů dolarů. Oproti ročnímu obratu v branži ve výši 80,4 mld. dolarů to sice není nějaká obrovská částka, přesto to pro online portály může představovat významnou podporu. Největším hráčem na čínském trhu PPC reklamy je spolu s jeho partnerskými sítěmi vyhledávač Baidu. Vítězem se však díky velkému podílu v mobilní online reklamě může stát společnost Tencent.

Sportovní sázky

Vedle online reklamy očekáváme, že mistrovství světa bude mít pozitivní vliv také na online sportovní sázení. Nejznámějšími v této oblasti jsou společnosti GVC Holdings, William Hill, Playtech, Kindred Group a Betsson.

Ostatní kategorie

Mezi favority, kteří by na první pohled mohli ze šampionátu těžit, a kteří mnohé napadnou jako první, jsou producenti piva. Ve skutečnosti je však tento vliv přeceňován. Turnaj je totiž příliš malý a trvá jen omezenou dobu. Neočekáváme tedy, že by samotné mistrovství mělo mít na pivaře nějaký relevantní dopad. Ani předchozí šampionáty citelné zvýšení poptávky po pivu nepřinesly.

My v Saxo Bank budeme mistrovství světa ve fotbale a jeho dopad na akciové trhy pozorně sledovat a komentovat. Všechno začne již zítra úvodním zápasem mezi domácím Ruskem a Saúdskou Arábií.

O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhl i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.

Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.

Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.

O Saxo Bank:

Skupina Saxo Bank (Saxo), je přední fintech specialista zaměřený na multi-asset obchodování a investice, poskytující „Bankovnictví jako službu“ ve velkém. Už téměř 25 let nabízí Saxo Bank jednotlivcům i firmám přístup k profesionálnímu obchodování a investicím prostřednictvím technologií a zkušeností s cílem demokratizovat investiční a obchodní prostředí.

Plně licencovaná a regulovaná banka umožňuje soukromým investorům a institucionálním klientům snadno obchodovat s více aktivy z jediného účtu na různých elektronických zařízeních. Kromě toho poskytuje Saxo Bank svým firemním klientům, např. bankám a makléřům, přístup k multi-asset obchodům, prvotřídním makléřským službám a obchodní technologii, a podporuje tak komplexní hodnotový řetězec prostřednictvím „Bankovnictví jako služba“ (BaaS). Mnohokrát oceněné obchodovací technologické platformy jsou dostupné ve více než 20 jazycích a jsou využívány více než stovkou finančních institucí na celém světě.

Saxo Bank, která byla založena roku 1992 a svou první online obchodní platformu představila v roce 1998 a stala se tak fintech společností dříve, než tento termín vůbec vznikl. Společnost sídlí v Kodani a zaměstnává více než 1500 lidí ve finančních centrech po celém světě, včetně Londýna, Singapuru, Paříže, Curychu, Šanghaje, Hongkongu, Dubaje a Tokia.