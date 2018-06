Klíčové zasedání ECB v Rize může být hodně zvláštní

Zítřejší měnověpolitické zasedání Evropské centrální banky může být ošemetné. Jako by nestačilo, že se uskuteční mimo její sídelní prosklený hrad ve Frankfurtu. Důležité jednání, jehož výsledkem může být rozhodnutí o ukončení stále ještě štědrého programu nákupu dluhopisů, bude postrádat jednoho důležitého člena. Lotyšský guvernér Ilmárs Rimšévičs, který by na čtvrteční tiskové konferenci seděl coby hostitel po boku prezidenta banky Maria Draghiho, čelí obviněním z korupce a do lotyšské národní banky má zákaz vstupu.

To ale není jediný zádrhel. Na růžích ustláno nemají ani lotyšské banky, které stíhají skandály kvůli nevyzpytatelným klientům. Banku ABLV, třetí největší bankovní dům v bývalém sovětském státu, uzavřela sama ECB, když ji Spojené státy obvinily z finančních machinací a z porušení sankcí namířených proti komunistické Severní Koreji. Obvinění způsobila, že si lidé začali vybírat vklady.

Rimšévičs stojí v čele Latvijas Banka od roku 2001. K radě guvernérů ECB se připojil, když země v roce 2014 přijala euro. Dluholetého guvernéra nyní lotyšské úřady podezírají, že si říkal o úplatky jisté domácí bance. V únoru byl krátce po zadržení propuštěn na kauci a po dobu vyšetřování uvolněn z funkce. Oficiální obvinění by mohlo být hotové do několika týdnů. Třiapadesátiletý ekonom jakékoli pochybení popírá.

Na Lotyšsko si ale došlápla i ECB. Ta ho před soud žene z jiného důvodu. Jsou jimi omezení, které guvernéru lotyšské banky brání ve výkonu povinností, a zákaz cestovat, kvůli kterému se nemůže účastnit schůzí Rady guvernérů ECB. Těm jako pozorovatelka přihlížela guvernérova náměstkyně Zoja Razmusaová. Ta také pravděpodobně zítra odpoledne usedne vedle Draghiho.

Rimšévičs má ale ještě šanci. Je tu totiž Soudní dvůr Evropské unie, který může kdykoli zasáhnout, aby Rimšévičse vrátil do funkce a nebo zmírnil restrikce, se kterými se ekonom potýká.

Lotyšská aféra má navíc ještě jeden rozměr: Ministerstvo obrany už v únoru varovalo, že obvinění guvernéra může být součástí dezinformační kampaně, která má ovlivnit říjnové parlamentní volby. Agentura Reuters v květnu s odvoláním na informace státních úředníků v Rize napsala, že lotyšské úřady prověřují podezření, že místní banky fungují jako prostředník, přes něhož se Moskva snaží zasahovat do voleb a jiných politických procesů ve světě.

Výjezdní měnově politické zasedání pořádá ECB jednou do roka a to lotyšské se chystalo dlouho dopředu.

Není výjimkou, že výjezdní akce ECB bývají barvitější, než jsou, nebo se alespoň zdají být tradiční měnově politická setkání v sídle banky ve Frankfurtu. Třeba v Neapoli před čtyřmi lety byla během demonstrací proti globalizaci tak tvrdá bezpečnostní opatření, že se bankéři kvůli burácení vrtulníků sotva slyšeli.

