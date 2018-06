Hologramy a rozšířená realita. Inditex v boji s Amazonem vsadil na technologie

Módní skupina Inditex, do které patří značky jako Zara, Bershka, Pull and Bear či Stradivarius, profituje z investic do technologií, které podporují efektivitu online i v kamenných obchodech, a pomáhá v boji s Amazonem, který vyrazil i do módních ulic. Švédský rival Hennes & Mauritz se snaží růst tržeb oživit poté, co módní chyby a rostoucí konkurence zvedly jeho zásoby na rekordní výši více než 4 miliard USD.

Inditex v posledních měsících ve snaze setřít rozdíly mezi online a kamennými obchody odstartoval vlnu nových technologií ve vybraných obchodech Zary po celém světě, včetně rozšířené reality a hologramů oblečení. Obchody s novým konceptem využívají ve Velké Británii robotické rameno na předání internetových objednávek příchozím zákazníkům. S aplikací Zary s rozšířenou realitou mohou nákupčí vidět pohyblivé obrázky modelek předvádějící nejnovější kolekci, když zamíří smartphone na výkladní skříň Inditexu.

Zisky od února do dubna dosáhly 851 milionů eur, překonaly odhady analytiků a hrubá marže se rozšířila poté, co loni klesla na desetiletá minima. Tržby ale na očekávání nedosáhly. Inditex ohlásil loni 41% nárůst online tržeb. Strategie společnosti se spočívá v nízkých zásobách a rychlému obratu, čímž se více podobá mnohým e-shopům než klasickým maloobchodům. „Světový model rozšiřitelnosti businessu společnosti lze dobře aplikovat na online expanzi,“ napsala Alvira Rao a Andrew Ross, analytici pro Barclays.

Akcie Inditexu klesly v Madridu o 1,9 % ve středu dopoledne poté, co společnost potvrdila svůj výhled stabilní hrubé marže na tento rok, navzdory zlepšení na 58,9 % proti 58,2 % v prvním letošním fiskálním kvartálu. Firma uvedla, že definice „stabilního“ je plus mínus 0,5 procentního bodu.

Zara v prvním kvartálu začala s online prodejem v Austrálii a na Novém Zélandu. Inditex chce letos v létě začít provozovat nové distribuční centrum o rozloze 90 000 metrů čtverečních blízko svého sídla v Arteixu a také pracuje na novém logistickém centru v Nizozemsku. Tyto investice přesáhnou 150 milionů eur.

Inditex plánuje nahradit odcházejícího člena boardu Pilar Lopez Alvarezovou, šéfkou španělského Microsoftu. Letos už také přijali Sergia Alvareze, zakladatele CartoDB, jednoho z největších španělských technologických start-upů, aby podpořil digitalizaci.

Amancio Ortega, 82letý zakladatel Inditexu, poklesl na seznamu nejbohatších lidí Bloombergu. Loni byl ještě po boku Billa Gatese a Warrena Buffeta, nyní je na 6. místě, kdy ho předběhli nováčci jako Jeff Bezos a Mark Zuckerberg.

Zdroj: Bloomberg