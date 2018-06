Globální ekonomika opět překvapuje, tentokrát velmi pozitivně

Globální ekonomika prošla v první polovině roku znatelnou změnou, protože se začala rozcházet tempa růstu hlavních regionů. Vyspělé země se povětšinou vracely ke svému potenciálu poté, co si prošly obdobím růstového sprintu. Podle známého investora a ekonoma Gavyna Daviese ale modely jeho investiční společnosti Fulcrum AM ukazují na jednu dobrou zprávu: Nelze pozorovat žádné známky plošných sil, které by táhly globální ekonomiku k recesi. A dokonce se zdá, že zpomalení z počátku roku se nyní začíná opět obracet směrem k rychlejšímu růstu.



Modely společnosti Fulcrum ukazují, že nad trendem roste zejména americká a čínská ekonomika. Obě země se tedy doposud vyhýbají negativním důsledkům nejistoty pramenící z jejich obchodních sporů. K tomu přichází dobré signály i z eurozóny a Velké Británie, protože se zdá, že v obou ekonomikách po předchozí slabosti oživení opět sílí. Eurozóna ale nyní roste jen marginálně nad trendem, a tudíž ztratila svou dřívější pozici, kdy patřila mezi hlavní tahouny globálního oživení. Hlavním rizikem je pro ni nyní podle Daviese vývoj v Itálii.





První z následujících grafů ukazuje historický a odhadovaný růst americké ekonomiky , druhý popisuje vývoj v ekonomice čínské. V posledních týdnech došlo podle Fulcrumu v obou zemích k opětovnému oživení růstu, který se tak stále pohybuje znatelně nad trendem vyznačeným přerušovanou křivkou:Globální ekonomická aktivita nyní podle Daviese roste asi 4,5% tempem, což znamená návrat k maximálním rychlostem posledních dvou let. Pokud se tento vývoj potvrdí, světová ekonomika bude dál procházet silnou cyklickou expanzí, která panovala minulý rok. Vyspělé i rozvíjející se ekonomiky nyní rostou asi o 0,5 – 1 procentní bod nad svým trendem.Davies tvrdí, že italskou ekonomiku by mohl postihnout kvůli tamnímu politickému vývoji negativní šok. Ten by ovšem byl razantní pouze v případě, kdy by nová vláda sledovala politiku mířící k opuštění eurozóny. Italský růst by pak mohl klesnout k nule, nejcitlivěji by takový šok pocítila ekonomika německá, což by podle Daviese „mohlo některé německé politiky nepříjemně překvapit“. Americká ekonomika je od italských problémů značně izolována, přestože i zde by mohla způsobit škody přes utahování finančních podmínek.