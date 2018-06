12.h - Evropa neudržela ranní singapurský optimismus, eurodolar se hledá, ropa v plusu, BCPP mírně roste

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne přišly o své ranní pozitivní ladění, které vycházelo z vývoje summitu v Singapuru. Setkání lídrů USA a KLDR se, zdá se, vydařilo nad očekávání na rozdíl od víkendového summitu G7, což podpořilo v samotném úvodu dne nákupní apetit investorů. Pozitivní nálada ale celkem rychle vyprchala když se investoři začali více věnovat fundamentálním věcem v čele s centrálními bankami, které jsou zjevně připraveny udělat další kroky k normalizaci měnových podmínek na trhu. To by měl být pro akcie obecně spíše negativní motiv, což se naplňuje.Eurodolar se dopoledne teprve hledá. Koruna euru posiluje směrem k hranici 25,6. Ropa dopoledne lehce silnější. Čeká se na další silnější signály ohledně možného navýšení produkce OPECu a na zítřejší pravidelné týdenní statistiky o stavu zásob a produkce v USA. BCPP dopoledne do značné míry napodobuje obecný evropský vývoj a koriguje postupně ranní růst. Až na Monetu hrají na pozitivní notu všechny hlavní tituly.