Tesla chce do 5 let nabídnout kompaktní vůz nižší střední třídy. Roaster a tahač budou mít lepší parametry

Šéf Tesly Elon Musk na výročním setkání akcionářů mimo jiné uvedl, že automobilka by mohla během následujících 5 let představit nový kompaktní vůz nižší střední třídy.Musk také uvedl, že roadster a tahač budou mít ve finále lepší parametry, než se původně zamýšlelo. U roadsteru to znamená, že hranice 100 km/h by měl vůz umět dosahoval už za 1,8 vteřiny a celkový dojezd by se měl zvýšit na více jak 1000 km.