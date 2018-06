Americký obchodní deficit s Čínou v květnu opět stoupl

Obchodní deficit Spojených států s Čínou v květnu uprostřed vzájemných sporů o zavádění cel opět stoupl. Oproti předchozímu měsíci se schodek prohloubil o 2,4 miliardy USD na 24,6 miliardy dolarů (asi 539 miliard Kč) a je také vyšší než ve stejném období loňského roku. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila čínská celní správa.



Ostře sledovaná obchodní nerovnováha mezi dvěma největšími světovými ekonomikami se dále zvyšuje od začátku letošního roku. Za období od ledna do května se již vyšplhala na 105 miliard dolarů v neprospěch USA. To je o 11,6 miliardy dolarů více než v prvních pěti loňských měsících.





Schodek zahraničního obchodu Washingtonu s Pekingem dlouhodobě kritizuje americký prezident Donald Trump. Snížit se jej snaží návrhem na uvalení cel na dovoz čínského zboží v celkové hodnotě 50 miliard dolarů . Jeho seznam hodlá zveřejnit 15. června. Čína varovala, že v takovém případě nevstoupí v platnost obchodní dohoda, o níž spolu obě vlády v současnosti vyjednávají. Vést obchodní válku se prý Čína nebojí.Loňský čínský export do USA byl o 375 miliard dolarů vyšší, než import z této země. Trump Peking rovněž žádá, aby pozastavil státní podporu vlastním technologickým společnostem a vyřešil problém údajných krádeží duševního vlastnictví, na něž si v Číně stěžují nejen americké firmy Celkově Čína v květnu vyvezla o 12,6 procenta více zboží než v předchozím měsíci. Dobrou zprávou pro vládu je ale především nečekaný nárůst dovozu o 26 procent. Kroky k jeho zvýšení totiž druhá největší ekonomika světa a největší globální exportér slíbil podniknout svým obchodním partnerům včetně USA.