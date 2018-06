Daimler představil elektrický tahač eCascadia.Testovat začne již letos, výroba od 2021

Německá automobilka Daimler představila nový model těžkého tahače eCascadia, který bude poháněn čistě elektricky. Nový model, který bude přímou konkurencí tahače Tesla Semia, by se měl do reálného provozu dostat už v průběhu tohoto roku, kdy automobilka zprovozní prvních 30 testovacích vozů. Se sériovou výrobou se počítá od roku 2021.Na jedno nabití by tahač měl dokázat ujet cca 400 km, dobití na 80% kapacity baterií by měly již existující nabíječky zvládnout za cca 90 minut. Daimler zároveň představil také menší nákladní elektromobil s označením Freightliner eM2 s dojezdem cca 370 km.Kromě Daimleru a Tesly s elektricky poháněnými náklaďáky počítají také automobilky Mercedes-Benz, Navistar, Volvo Truck, Nikola Motor a další.