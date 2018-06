ECB? Klíčové rozhodnutí možná již za týden

Evropská centrální banka se přibližuje k tomu, aby učinila klíčové rozhodnutí o budoucí podobě evropské měnové politiky, prozradil její hlavní ekonom Peter Praet. A dočkat bychom se ho mohli již příští týden.

První zmínka o tom, že by Draghi a spol. mohli během červnového zasedání rozhodnout o podobě a možná i načasování konce programu QE, se objevila již dříve. Na druhou stranu ale nepředpokládáme, že by ECB hned tento měsíc vyložila veškeré své karty a představila tak detailní plán s pevně daným načasováním konce nákupů vybraných aktiv.

„Příští týden bude muset Rada guvernérů posoudit, zda byl dosavadní vývoj dostatečný k postupnému uvolnění našich čistých nákupů aktiv,“ řekl Praet během konference v Berlíně. „Signály naznačují, že konvergence inflace směrem k inflačnímu cíli se zlepšila. Vývoj evropské ekonomiky a fakt, že se její síla začíná reflektovat v tvorbě mezd, podporují přesvědčení, že inflace dosáhne úrovní sice pod, avšak blízko hranice 2 % v rámci střednědobého období,“ uvedl ekonom.

Reakcí na tato slova bylo zpevnění eura vůči dolaru až na nejsilnější hodnoty od druhé poloviny května. V případě evropských dluhopisů pak byl pozorován výprodej (tedy nárůst výnosů) na periferii – Itálie (zelená křivka), Španělsko (fialová), Portugalsko (červená) – i v jádrových zemích – Německo (bílá), Francie (žlutá).

Dosavadní forward guidance ECB pracovala se scénářem, kdy program QE poběží do září letošního roku, případně déle, bude-li to stav (především z inflačního pohledu) evropské ekonomiky vyžadovat. Velká část trhu, včetně nás, již nějakou dobu nepředpokládá, že by konec nákupů vybraných aktiv proběhl náhle a jednorázově. A Praetova slova to potvrzují, když hovoří o postupném uvolňování (tzv. tapering).

Otázkou zůstává, po jakou dobu bude ECB utahovat kohoutky, až je zavře úplně. Byť se evropská inflace přiblížila k inflačnímu cíli, rozhodně bude potřeba, aby byl tento trend dále potvrzen (jádrová inflace navíc naposledy rostla o pouhých 1,1 % meziročně). Do rozhodování centrální banky pak vstoupí i ostatní faktory, včetně nadále trvající nervozity kolem možného vypuknutí obchodní války mezi EU a Spojenými státy. Na základě toho se přikláníme k tomu, že ECB začne provádět nejpozději od října postupné osekávání měsíčního objemu skupovaných aktiv. Samotný konec nákupů, který Draghi a spol. dost možná nechají otevřený, aby si zachovali potřebný manévrovací prostor, by poté mohl přijít ke konci letošního roku.

A jak je patrné, tento názor zastávají i někteří členové Rady guvernérů ECB. Konkrétně jde o guvernéra německé centrální banky a jednoho z nejhlasitějších jestřábů Jense Weidmanna. Ten včera uvedl, že: „Účastníci trhu již nějakou dobu očekávají ukončení nákupů aktiv ještě předtím, než skončí rok 2018. Tak, jak se věci mají, shledávám tato očekávání za přijatelná.“ Podobně se pak vyjádřil i jeho kolega guvernér dánské centrální banky Klaas Knot, dle kterého dokonce není potřeba, aby program čistých nákupů dále pokračoval.

Jakmile začne ECB hovořit o konci QE, vedlejším efektem je spekulace ohledně zvýšení evropských sazeb. Aktuální odhady trhu však zůstávají bez výraznějších změn. Krátkodobá evropská sazba OIS navázaná na depozitní sazbu ECB stále naznačuje, že by k prvnímu hiku mělo dojít až ve druhé polovině roku 2019. O poznání větší reakce byla pozorována u tříměsíčního futures kontraktu sazby Euribor k prosinci 2019, který se posunul výše na úroveň -0,005 %.

Co se týče dnešního dění, v Evropě bude zveřejněno zpřesněné HDP eurozóny za první kvartál, z USA pak například žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Aktuálně euro vůči dolaru posiluje nad hranici 1,180 EURUSD, a to nejen díky sentimentu kolem ECB, svou roli rovněž sehrává i italským parlamentem vyslovená důvěra vládě, kterou zformovalo Hnutí pěti hvězd a Liga severu. Dolarový index se pak nachází na hodnotě 93,41 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,171 až 1,183 EURUSD.*

Očekávání ohledně utažení evropské měnové politiky se projevilo i na koruně, která vůči euru oslabila nad hranici 25,65 EURCZK. Domácí měna tak umazala část předchozích zisků vzniklých v souvislosti s úterní slovní intervencí guvernéra ČNB Rusnoka týkající se možnosti dřívějšího zvýšení úrokových sazeb.

Přitom právě utaženější evropská měnová politika by mohla ČNB ještě více rozvázat ruce. Pokud by kapitál ve spojení s koncem QE, případně v souvislosti se spekulací kolem evropských sazeb, začal proudit z české ekonomiky směrem do eurozóny, následné oslabení domácí měny by ještě více otevřelo již tak dost otevřený prostor pro dřívější úrokový hike ze strany ČNB.

Z hlediska tuzemských dat byl včera zveřejněn dubnový výsledek vývoje oblasti průmyslu, který sice vykázal 5,5% růst meziročně, očekávání trhu však bylo nastaveno výše, a to na 9 %. Kurz koruny toto oproti predikci horší číslo ale nikterak výrazně nereflektoval. Dnes se dočkáme výše květnových devizových rezerv ČNB.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,66 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,58 až 25,68 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,70 až 21,88 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

