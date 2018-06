EU chce nová cla na zboží z USA začít uplatňovat od července

Noevropská cla na vybrané výrobky ze Spojených států, jako je whisky, džíny nebo motocykly, by měla začít platit vá od 1. července. Členské státy podpořily plán Evropské komise (EK), který počítá se zavedením cel na zboží v celkové hodnotě 2,8 miliardy eur (téměř 72 miliard Kč) v odvetě za americká cla na dovoz hliníku a oceli. Vyplývá to z dnešního sdělení EK.



"Komise doufá, že se jí celý proces ve spolupráci s členskými státy podaří dotáhnout do konce června tak, aby nová cla mohla začít platit od července," řekl na tiskové konferenci místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.





Evropská unie se kvůli novým americkým clům na dovoz oceli a hliníku již obrátila na Světovou obchodní organizaci (WTO). Nesouhlasí s tvrzením Washingtonu, že důvodem cel jsou obavy o národní bezpečnost, a požaduje od Spojených států kompenzaci.Americká cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent vstoupila v platnost 23. března. EU z nich měla výjimku, ta ale k 1. červnu vypršela.