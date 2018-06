Lepší data převážila zuřící světovou obchodní válku

Páteční data z amerického trhu práce podpořila nákupní objednávky a hnala akciové indexy výše. Americká ekonomika vytvořila v květnu 223 tisíc nových pracovních míst, což bylo výrazně nad očekáváním. Míra nezaměstnanosti klesla na 3,8 %, což je nejnižší úroveň za posledních 18 let. Naposledy byla americká nezaměstnanost na takto nízkých úrovních v první polovině roku 2000.

O velký šok se přitom postaral Donald Trump, který pouhou hodinu před zveřejněním dat na svém twitterovém účtu prohlásil, že se těší na čísla z trhu práce, načež akciové indexy spolu s americkým dolarem začaly reagovat růstem v předstihu (před zveřejněním dat). Americký prezident je o zveřejňovaných datech informovaný obvykle den dopředu. Jeho krok lze tedy jednoznačně považovat za zneužití insider informace, z které mohl někdo profitovat. Některá média tento Trumpův výstřelek dokonce označují za nejvíce znepokojující prohlášení, které od svého zvolení učinil.

Býčí nálada vydržela i přes víkend a americký S&P 500 tak pondělní seanci uzavřel se ziskem 0,45 %. Jako by to vypadalo, že si investoři ani nevšimli, že se svět nachází uprostřed zuřící obchodní války. V pátek 1. 6. totiž vypršely výjimky pro americká dovozní cla na ocel a hliník z EU, Kanady a Mexika. Představitelé postihnutých zemí již prohlásili, že podniknou odvetná protiopatření. Olej do ohně pak přilila i Čína, která pohrozila, že odstoupí od veškerých nedávno vyjednaných dohod, pokud budou ze strany USA zavedena jakákoliv protekcionistická opatření. Můžeme tak očekávat, že negativní geopolitické napětí bude dále eskalovat.

