Bankovní špičky: Blockchainová technologie by mohla výrazně pozměnit celý sektor

Světové bankovní špičky míní, že blockchainová technologie, která stojí například za existencí kryptoměn , by mohla v relativně krátké budoucnosti výrazně pozměnit celý systém. Potenciál technologie je především v možném snižování nákladů ve vypořádávání a zpracování transakcí, kde banky již delší dobu pasou po možnostech zvýšení celkové efektivity těchto procesů.Banky v této souvislosti již investují nemalé prostředky ve snaze přijít s reálnými a využitelnými aplikacemi zmíněné technologie.Podle CEO ING Groep Arjuna Kharpala bude klíčové, jestli se podaří 5-6 největším bankám najít na toto téma společnou řeč a stanovit závazné standardy. Pokud se jim to podaří, je pravděpodobné, že takové standardy převezme celý systém. Podle Kharpala je v tomto ohledu možné počítat s časovým horizontem cca 5-6 let.Blockchainová technologie by mohla výrazným způsobem podpořit důvěryhodnost a bezpečnost celého systému tím, že zaznamenává kompletní historii transakcí, jež není možné zpětně měnit.Zvýšení celkové efektivnosti bankovního systému díky blockchainu očekává CEO BBVA Carlos Torres Vila.