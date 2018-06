Víkendář: Co ukazuje cesta po Iránu o skutečných důsledcích americké politiky

„Právě jsem se vrátil z osmidenní cesty do Íránu. Předtím, než jsem do této země dorazil, Spojené státy odstoupily od jaderných dohod a došlo k oficiálnímu přesunu jejich ambasády do Jeruzaléma. V Íránu jsem hovořil s několika studenty plnými obav a lidmi z ministerstva zahraničí, kteří také vyjadřovali svůj strach. A s několika duchovními, kteří se zdáli být potěšeni tím, že nyní mohou říkat, že měli od začátku pravdu a Američanům se skutečně nedá věřit. Není třeba moc velkého přemýšlení, aby nám došlo, že jsme právě zvýšili vliv těch špatných lidí a oslabili ty, kteří nám pomáhali snížit jaderný tlak,“ píše na stránkách Tne American Conservative Peter Van Buren.



Podle Burena je na íránských studentech zjevná obrovská frustrace z toho, že jejich země je do značné míry vyčleněna z dění ve světě. Univerzity, které Američan navštívil, sice mají pár studentů z Číny, ale z USA nikoho. Nikde ale nenašel známky paniky, masových protestů a nepokojů, „o kterých tak rádi hovoří někteří Američané.“ Studenti podle něj jen „chtěli mít možnost letět do Los Angeles“, ale rozhodně nehodlali vyrazit do ulic a vyvolat státní převrat.





„Lidé z ministerstva zahraničí vyjadřovali svou frustraci z toho, že nemají s kým z americké strany hovořit a nebyli si jistí, proč USA stále zpochybňují legitimitu a stabilitu íránské vlády,“ píše Buren a cituje jednoho člověka z ministerstva, který mu řekl: „Dveře k nám jsou otevřené, ale zdá se, že jimi chtějí vstoupit jen Rusové a Číňané. Trumpovy požadavky na novou dohodu jsou podle Íránců to samé jako pálení mostů mezi oběma zeměmi. Obsahují totiž i restrikce, co se týče balistických raket a zahraničních vojenských aktivit, plus časově neomezené trvání samotné jaderné dohody včetně neomezených inspekcí.„Rakety jsou klíčovou součástí íránské obrany. Vzpomínky na válku s Irákem z osmdesátých let, která zdevastovala několik měst, jsou stejně bolestivé jako americké vzpomínky na jedenácté září,“ vysvětluje Buren. A dodává, že Íránci se mohou jen smát tomu, když po nich Spojené státy nyní chtějí neomezené kontroly jaderných zařízení a novou jadernou dohodu poté, co ony samy tu předchozí bez rozpaků vypověděly.Íránští duchovní ale nyní opakují, že podobný vývoj předpovídali, protože Američanům se nedá věřit. Íránský režim je tak nyní „silnější než kdy dříve“, protože Trumpovy kroky vyděsily ty, kteří se považovali za přátele USA. Namísto pokroku v odzbrojení tak může přijít opětovná snaha o jaderné zbrojení. A snaha o získání hegemonie v celém regionu.Zdroj: The American Conservative